Tech cherche à mettre fin à une séquence de défaites contre TCU lors du match de jeudi soir

LUBBOCK, Texas (KCBD) – Les Texas Tech Red Raiders et les Texas Christian University Horned Frogs devraient s’affronter à Lubbock à 18 heures jeudi alors que tous deux reviennent sur le terrain après une semaine de congé.

Selon un communiqué de presse de Tech Athletics, les fans sont encouragés à porter du noir pendant le match. Le jeu de black-out traditionnel signifie un grand concours à venir et une salle comble. Selon le communiqué, ce jeu devrait attirer une foule presque pleine.

Les Red Raiders (3-5, 2-3 Big 12) cherchent à mettre fin à la séquence de quatre victoires des Horned Frogs (4-4, 2-3 Big 12) contre les écarlates et noirs. La dernière fois que Tech a gagné contre TCU, c’était le 11 octobre 2018, un jeudi soir à Fort Worth, 17-14. La plus longue séquence de victoires consécutives de TCU contre les Red Raiders est de cinq matchs entre 1926 et 1930. Une victoire des Horned Frogs égaliserait ce record. Le vainqueur prendra également le contrôle du Saddle Trophy, qui a fait ses débuts en 1961 jusqu’à la saison 1970. Après des décennies, le trophée a été réintroduit en 2017.

Actuellement, TCU et Tech ont tous deux un record de 2-3 dans la Big 12 Conference, mais dans l’ensemble, les Horned Frogs ont un match d’avance avec un record de .500 de 4-4. Les deux ont connu des difficultés sur la route, TCU perdant deux loin de Fort Worth et Tech assis à 1-3 loin du Jones AT&T Stadium.

L’entraîneur technique Joey McGuire a perdu sa première rencontre en carrière contre TCU la saison dernière, qui était également la première saison de Sonny Dykes en tant qu’entraîneur à TCU. Dykes, le plus jeune fils de l’ancien entraîneur de Tech Spike Dykes, a guidé les Horned Frogs vers une fiche de 13-2 il y a une saison, menant à une défaite de 65-7 contre la Géorgie lors du match de championnat national des éliminatoires de football universitaire.

L’offensive Tech est actuellement huitième du Big 12 en termes de score avec une moyenne de 30 pointeurs par match. TCU est juste derrière à la neuvième place du championnat avec une moyenne de 29,4 points par match. Cependant, l’attaque par la passe de TCU est deuxième de la conférence avec environ 289,5 verges par la passe par match et Tech est classée neuvième avec une marque de 231,4 verges par la passe par match.

Tech, selon le communiqué, est la seule école FBS du pays à avoir trois quarts partants différents chacune des deux dernières saisons. Dans l’ensemble, McGuire a eu quatre QB partants différents au cours de ses 21 matchs en carrière à Tech.

Le quart technique Behren Morton est revenu à un entraînement complet dimanche – la première fois qu’il participe à part entière depuis la Virginie occidentale, a déclaré McGuire, qui était le match où Shough s’est cassé le péroné gauche. Morton devrait débuter contre les Horned Frogs. Il a subi une entorse à l’articulation AC à l’épaule droite lors du même match où Shough a été blessé.

Le QB de première année Jake Strong a remplacé Morton en seconde période contre Kansas State et a joué tout le match contre BYU.

L’un des points forts de l’offensive technologique de cette campagne a été le porteur de ballon Tahj Brooks. Il a totalisé 887 verges au sol en huit matchs. Brooks a parcouru plus de 100 verges en neuf matchs en carrière. Plus tôt dans la saison, Brooks a entamé une séquence de quatre matchs consécutifs pendant plus d’un siècle. La séquence a été interrompue contre Kansas State lorsqu’il a couru 98 verges.

Cette marque place Brooks au huitième rang de tous les temps dans l’histoire de Tech pour les matchs avec plus de 100 verges au sol derrière Byron Hanspard (21), James Gray (18), Byron Morris (16), James Hadnot (13), Ricky Williams, Larry Isaac. (10) et DeAndre Washington (10). Un autre match de 100 verges pour Brooks le placera dans le top 10 de l’histoire de Tech pour les verges au sol en carrière. Il est actuellement 11e avec 2 401 verges – exactement 100 verges derrière Baron Batch avec 2 501.

Le coup d’envoi contre TCU est prévu à 18 heures en direct du Jones AT&T Stadium avec l’action diffusée sur FS1. Tech a annoncé dans une publication sur les réseaux sociaux la suppression de tous les cours en personne avant 14 heures. Les cours en ligne sont à la discrétion des instructeurs. De plus, de nombreux stationnements seront libérés avant 14 h 30 les jours de match. Selon le message, le personnel, les professeurs et les étudiants devraient vérifier leurs e-mails avec des détails spécifiques sur chaque parking.

