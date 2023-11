Tech Athletics lance une initiative de compétition, tour 2 – Athlétisme – Georgia Tech Yellow Jackets

LES APPARTEMENTS – Cherchant à s’appuyer sur le succès de la Competitive Drive Initiative de l’année dernière, Georgia Tech Athletics a annoncé mardi qu’elle s’est à nouveau associée à Georgia Tech et à la Georgia Tech Foundation pour lancer la Competitive Drive Initiative Turn 2.

CDI Turn 2 a pour objectif de collecter 2,5 millions de dollars en nouveaux dons au Fonds de bourses d’études sportives du Fonds Alexander-Tharpe d’ici le 31 décembre. Georgia Tech et la Georgia Tech Foundation égaleront les dons éligibles dollar pour dollar pour un impact potentiel de 5 millions de dollars. pour l’athlétisme Tech.

“Nous sommes ravis et reconnaissants de lancer Competitive Drive Initiative Turn 2”, directeur des sports de Georgia Tech. J Batt dit. «Le leadership et l’alignement continu avec le président Angel Cabrera continue d’être un accélérateur essentiel de notre objectif d’offrir à nos étudiants-athlètes une excellente expérience sportive et académique. Le soutien massif apporté par l’initiative Competitive Drive de l’année dernière a déjà commencé à avoir un impact et nous sommes impatients de tirer parti de ce succès alors que nous lançons CDI Turn 2. »

Comme l’année dernière, non seulement les dons au CDI Turn 2 seront doublés, mais les avantages du contributeur en termes de niveaux et de priorités de don du Fonds AT seront également doublés (par exemple, une personne qui apporte une contribution de 500 $ au CDI Turn 2 avant le 31 décembre recevra recevez des avantages au niveau de don Heisman (1 000 $) et recevez 20 points de priorité du fonds AT, au lieu de 10).

Pour être éligible à la contrepartie dollar pour dollar, un donateur doit faire un nouveau don au Fonds de bourses d’études du sport avant le 31 décembre. Pour les donateurs qui ont fait des dons au Fonds de bourses d’études du sport au cours de l’année de don 2023 (du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023), un nouveau don est défini comme tout montant supérieur à celui donné en 2023, et la contrepartie sera appliquée au montant du nouveau don. Cependant, pour inciter davantage ceux qui ont déjà participé à l’Initiative Competitive Drive, les donateurs qui ont fait des dons au CDI l’année dernière peuvent renouveler ce don pour être éligibles à un soutien de contrepartie.

L’initiative Competitive Drive fait partie de Transforming Tomorrow, la campagne globale de 2 milliards de dollars de Georgia Tech visant à jeter les bases du progrès de l’Institut et de son impact – sur la vie des gens, sur la façon dont nous travaillons ensemble pour créer des solutions innovantes et sur notre monde – pour décennies à venir.

Pour plus d’informations sur CDI Turn 2 et pour contribuer aujourd’hui, visitez https://atfund.org/turn2 ou appelez le bureau du Fonds AT au (404) 894-5414.

Fonds Alexander-Tharpe

Le Fonds Alexander-Tharpe est la branche de collecte de fonds de Georgia Tech Athletics, fournissant des bourses d’études, des opérations et des installations aux plus de 400 étudiants-athlètes de Georgia Tech. Participez au développement des champions de tous les jours de Georgia Tech et aidez les Yellow Jackets à concourir pour des championnats aux plus hauts niveaux d’athlétisme universitaire en soutenant le Fonds annuel de bourses d’études sportives, qui offre directement des bourses aux étudiants-athlètes de Georgia Tech. Pour en savoir plus sur le soutien aux Vestes Jaunes, visitez atfund.org.

