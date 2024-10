Teaser : Un singe en images de synthèse dans « Better Man »

Paramount Pictures a présenté la première bande-annonce de « Better Man », un nouveau biopic sur le chanteur pop britannique Robbie Williams qui adopte une approche inventive et différente du genre.

À savoir, le film utilise un singe généré par ordinateur à la place de Robbie pour raconter une histoire qui se déroule autrement comme un biopic de musicien typique. Une featurette explique également pourquoi ils ont choisi d’utiliser un singe CG plutôt qu’une personne.

Le film racontera l’histoire vraie de l’ascension fulgurante, de la chute dramatique et de la résurgence remarquable de la superstar de la pop britannique qui s’est fait remarquer pour la première fois alors qu’il était adolescent et membre du groupe de garçons sensationnel Take That.

Il a ensuite éclaté de son propre chef, luttant contre des démons (maladie mentale, dépression, obésité, alcoolisme, toxicomanie) sur scène et en dehors, et atteignant la célébrité grâce à des succès solo comme « Angels », « Feel », « Supreme ». », « Millennium », « Rock DJ », « Let Me Entertain You », « She’s the One » et « No Regrets ».

Il a vendu au moins 80 millions de disques et ses tournées se vendent instantanément à guichets fermés dans le monde entier et détient un record Guinness pour avoir vendu 1,6 million de billets pour une tournée en une journée.

Le projet est dirigé par le réalisateur de « The Greatest Showman » Michael Gracey et sortira dans certaines salles américaines le 25 décembre avant une large diffusion le 17 janvier.