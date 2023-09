Teaser pour Apple TV+ Godzilla Show

Tandis que le premier teaser pour Monarque : L’héritage des monstres a rien sur la bande-annonce terriblement sombre de Godzilla moins un arrivée plus tôt cette semaine, la série Apple TV+ issu du Monsterverse de Legendary ça a toujours l’air très excitant . Étoile Kurt Russel raconte, Kong: l’île du Crâne‘s John Goodman camées, et un certain kaiju furieux fait leur présence convenablement ressentie.

Le teaser annonçait que la série de 10 épisodes arriverait le vendredi 17 novembre avec ses deux premiers versements, suivis d’un déploiement hebdomadaire tous les vendredis jusqu’au 12 janvier. Apple TV+ a également partagé quelques premières photos supplémentaires qui montrent davantage de le principal casting, y compris Mari Yamamoto, Anders Holm, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Joe Tippett, et Élisa Lasowski :

Alors que le teaser et les images que nous avons vus jusqu’à présent taquinent beaucoup d’intrigues humaines (tous ces documents expurgés, ces missions secrètes, et des gens inquiets avec des lampes de poche !), vous pouvez être sûr que Monarque : L’héritage des monstres mettra également en vedette de vrais monstres au-delà de Godzilla hurlant autour de ce bus scolaire. Voici le synopsis officiel :

« Après la bataille tonitruante entre Godzilla et les Titans qui a rasé San Francisco, et la révélation choquante que les monstres sont réels, Monarque : L’héritage des monstres suit deux frères et sœurs qui suivent les traces de leur père pour découvrir le lien de leur famille avec l’organisation secrète connue sous le nom de Monarch. Des indices les conduisent dans le monde des monstres et finalement dans le terrier du lapin jusqu’à l’officier de l’armée Lee Shaw (joué par Kurt Russell et Wyatt Russell), se déroulant dans les années 1950 et un demi-siècle plus tard, où Monarch est menacé par ce que Shaw sait. La saga dramatique… s’étendant sur trois générations— révèle des secrets enfouis et la manière dont des événements épiques et bouleversants peuvent se répercuter dans nos vies.

L’histoire s’appuie, comme le synopsis l’indique, sur le monde établi dans la série de films Monsterverse de Legendary, qui comprend les films de 2014. Godzilla, 2017 Kong: l’île du Crâne, 2019 Godzilla : Roi des Monstres, et 2021 Godzilla contre Kong, aussi bien que A venir Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire.

Écoute, tout est amélioré par la phrase « avec Kurt Russell, « et vous savez où nous en sommes chez io9 en termes de Divertissement lié à Godzilla. Nous procéderons au réglage le 17 novembre lorsque Monarque : L’héritage des monstres arrive.

