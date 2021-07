Teaser Pinch 2: Ayushmann Khurrana réagit aux commentaires méchants en disant « il fait semblant », « ne ressemble pas à un héros » | Buzz News

New Delhi : Après Salman Khan, ce sera Ayushmann Khurrana, qui sera le prochain à voir dans le talk-show d’Arbaaz Khan – Pinch 2 pour le deuxième épisode.

Arbaaz a pris son compte Instagram et a partagé quelques aperçus de l’épisode à venir, et a écrit: «Voici le teaser de notre deuxième épisode de QuickHeal Pinch par Arbaaz Khan S2 avec le talentueux @ayushmannk!

Vous vous demandez ce que je vais lui demander ?

Restez à l’écoute!

Dans le teaser, on peut voir Arbaaz partager des commentaires de troll avec Ayushmann et ce dernier garde son calme et y réagit dans son style unique. L’épisode complet sortira le 28 juillet.

Un commentaire disait que si Ayushmann Khurrana est un « bon acteur », il ne « ressemble pas à un héros ». En réponse, il a dit à Arbaaz : « Mere hisaab se jo script hai woh hero hai. Apni nazaron mein principal bohot beau hoon.

Répondant à un troll qui a dit: « Je pense qu’il fait semblant », Ayushmann a ri et a dit: « Les hommes ne peuvent pas faire semblant. »

Non seulement cela, il a également parlé des trois flops auxquels il a été confronté au début de sa carrière.

Partageant plus de détails à ce sujet, il a déclaré: «Meri pehli film ke baad adolescent dos à dos flops ho gayi thi. Logon ne mujhe radie kar diya tha ki iska kuch nahi ho sakta. Acteur banna aapke haath mein hai, star banna destiny hai.

Pour les non avertis, « Pinch » saison 2 est un talk-show animé par l’acteur-producteur Arbaaz Khan, où des célébrités entrent et lisent les commentaires méchants et y réagissent. Ils parlent des trolls qui les blessent et clarifient également leur position à ce sujet.

L’émission a commencé à être diffusée sur Zee5 à partir du 21 juillet et a vu Salman Khan comme son premier invité.

Le spectacle aura également Tiger Shroff, Anil Kapoor et Kiara Advani parmi d’autres qui feront également partie du spectacle.