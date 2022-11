Teaser Pathaan: Big révèle sur Shah Rukh Khan et Deepika Padukone vedette par le réalisateur Siddharth Anand

Tout Internet s’est mis en émoi après avoir vu le teaser de Chez Shah Rukh Khan prochain film Pathan. King Khan, qui a eu 57 ans aujourd’hui, marque son retour au cinéma hindi après quatre ans. Cela fait seulement un moment que le teaser de Pathaan a été lancé le jour de l’anniversaire de Shah Rukh ; les fans de la mégastar n’arrêtent pas de parler de lui. Il avait fait une pause de quatre ans et son dernier film sur grand écran était Zero. Maintenant, l’homme du navire Siddharth Anand, le directeur de Pathaan a parlé du film.

Siddharth Anand pense que le teaser de Pathaan n’est que le début.

Siddharth a révélé lors d’une conférence de presse que le film Pathaan de Shah Rukh Khan n’est pas un film mais une émotion. Le secret derrière la publication du teaser était de célébrer l’anniversaire de SRK avec sa mer de fans dans le monde entier. Le traitement visuel du drame d’action de Yash Raj Films est spectaculaire car il a les plus grandes stars de la nation avec Shah Rukh qui est Deepika Padukone et John Abraham.

Le buzz de Shah Rukh Khan avec Pathaan.

Siddharth a également révélé dans l’interview qu’après une longue période, on pense qu’un film est considéré comme authentique dans son contenu et organique. Tout cela est possible grâce au fandom de Shah Rukh Khan. Il a des millions de fans qui veulent juste le voir une fois et son film. Siddharth pense qu’il ne pouvait pas trouver de meilleur jour que l’anniversaire de SRK pour sortir le teaser du drame d’action et d’espionnage.

Siddharth Anand sur la façon dont Shah Rukh Khan gouverne l’esprit des fans.

Le réalisateur pense également que le fait que SRK soit dans toutes les têtes depuis des éternités après des mois d’attente Pathaan marquera le retour de l’acteur. Ils avaient la pression de fournir un bon contenu car ils devaient répondre aux attentes massives des fans de Shah Rukh. Pour son unité, Pathaan n’est pas qu’un film mais une émotion. Leur objectif est de réaliser le plus grand film d’action du cinéma indien.

Pathaan a les plus grandes paires à l’écran

Siddharth est satisfait de la réponse qu’il a reçue avec le teaser de Pathaan. Le film qui sortira le 25 janvier a Deepika Padukone et Shah Rukh Khan ensemble. Le duo a donné de grands films comme Om Shanti Om, Chennai Express et Happy New Year dans le passé.