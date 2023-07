Teaser OMG 2 Réaction Twitter: Akshay Kumar dans le rôle de Lord Shiva est phénoménal, ressentez les internautes

OMG 2 est un film stimulant et socialement pertinent qui aborde des questions importantes avec humour et cœur. La star de Bollywood, Akshay Kumar, a publié mardi la bande-annonce de son prochain film OMG 2 sur les réseaux sociaux. Le teaser de plus d’une minute s’ouvre sur une narration et donne au public un aperçu du premier film OMG – OMG– Oh My God! – qui a fait ses débuts en 2012. Au début du film, le narrateur déclare : « Les humains démontrent l’existence de Dieu en croyant en lui ou non. Cependant, Dieu ne fait jamais de favoritisme envers aucune des créatures qu’il a créées. Dans la bande-annonce, Akshay Kumar apparaît comme la manifestation ou l’avatar terrestre du Seigneur Shiva, venu protéger son adepte Kanti Sharan Mudgal, joué par Pankaj Tripathi, de tous les défis de la vie de ce dernier. Dans l’ensemble, OMG 2 est un film qui vous fera rire, pleurer et penser au monde dans lequel nous vivons. C’est un puissant rappel de l’importance de la compassion, de l’empathie et de la justice sociale, et la performance d’Akshay Kumar témoigne de son incroyable talent d’acteur.