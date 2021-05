Teaser ‘Money Heist 5’, série à sortir en deux parties | Actualités télévisées

Washington: Les fans de «Money Heist» se réjouissent! Netflix a officiellement révélé la date de sortie de la cinquième et dernière saison de la série dramatique à suspense avec un teaser effrayant lundi.

Netflix a partagé le teaser officiel de la saison très attendue de la série dramatique sur Twitter et a informé que la dernière saison serait publiée en deux parties. « La dernière partie de Money Heist arrive cette année! Volume 1: 3 septembre | Volume 2: 3 décembre. Vous pouvez compter dessus pour être explosif », lit-on dans le tweet.

Le teaser d’une minute à couper le souffle montre le gang se bagarrant avec les flics qui tentent de s’assurer que le gang se rend. Le teaser à suspense capture les émotions de chaque membre de gang au ralenti. Le cerveau criminel qui passe par « Le professeur » est vu tenant le fort de l’extérieur alors que le gang se fraye un chemin à travers la Banque d’Espagne.

Ce qui rend le teaser plus excitant, c’est le dernier visuel qui voit les mains d’une personne attachées à une chaise, laissant les fans se demander qui a réussi à maîtriser qui et le gang pourra-t-il se venger du sacrifice de Nairobi.

La série incroyablement populaire de Netflix « Money Heist » (La Casa de Papel) a terminé son dernier tournage le 15 mai. La série «Lupin» a fait ses débuts en décembre, a rapporté Variety.

La série se concentre sur un groupe d’escrocs et de voleurs inadaptés qui se réunissent sous la direction du «professeur» pour cambrioler de grandes banques en Espagne. La série est née sur le réseau espagnol Antena 3 avec des cotes tièdes avant que Netflix insuffle une nouvelle vie au programme, le transformant en la plus grande émission jamais émise du marché espagnol.

Le streamer avait en juillet de l’année dernière donné le feu vert à la saison à venir de « Money Heist ». La cinquième saison marquera la fin du vol en cours du gang à la Banque d’Espagne.

Pina est la productrice exécutive et showrunner avec Jesus Colmenar et Cristina Lopez Ferraz également en tant que producteurs exécutifs de la série. Javier Gomez Santander (scénariste en chef), Migue Amodeo (directrice de la photographie) et Esther Martinez-Lobato coproduisent également avec Colmenar, Koldo Serra et Alex Rodrigo réalisant.

Netflix diffusera la première partie de la série le 3 septembre et la deuxième partie le 3 décembre de cette année.