Teaser et date de sortie de la saison 4 de « The Umbrella Academy »

La quatrième saison de « The Umbrella Academy » sort le 8 août.

Les Umbrellas (et un Sparrow) sont de retour dans la première bande-annonce de L’Académie des ParapluiesLa quatrième et dernière saison de.

La bande-annonce, sur un remix de « The Final Countdown », présente la « chronologie finale » de la série après trois saisons d’aventures de voyage dans le temps et de sauvetage de l’univers de la distribution principale.

L’Académie des Parapluies la saison quatre reprendra après la confrontation décisive à l’Hôtel Oblivion qui a entraîné une réinitialisation de leur chronologie et a laissé l’équipage d’origine privé de ses divers pouvoirs.

Le résultat laisse les frères et sœurs préférés des fans « se débrouiller seuls et trouver une nouvelle normalité avec des degrés de succès très variables », lit-on dans la description de la série. « Pourtant, les pièges de leur étrange nouveau monde s’avèrent trop difficiles à ignorer très longtemps. Leur père Reginald, bien vivant, est sorti de l’ombre et s’est fait connaître du public, supervisant un empire commercial puissant et néfaste.

Dans le même temps, « une mystérieuse association connue sous le nom de The Keepers organise des réunions clandestines, croyant que la réalité dans laquelle ils vivent est un mensonge et qu’un grand règlement des comptes approche ».

L’ultime saison laissera donc au groupe une ultime épreuve : parviendront-ils à remettre les choses à plat une fois pour toutes ?

L’Académie des Parapluies, basé à l’origine sur la série de bandes dessinées Dark Horse de Gerard Way et Gabriel Bá, met en vedette Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan et Aidan Gallagher dans le cadre de l’ensemble original de six frères et sœurs. Justin H. Min, Ritu Arya, Colm Feore, Nick Offerman, Megan Mullally et David Cross complètent le casting principal de la saison quatre.

La dernière saison sortira sur Netflix le 8 août 2024.