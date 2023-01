Teaser du film de Salman Khan diffusé sur grand écran avec Pathaan de Shah Rukh Khan

Le teaser du film de Salman Khan Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan sortira avec Pathaan de Shah Rukh Khan. Oui! La bande-annonce sera diffusée avec Pathaan qui mettra également en vedette Deepika Padukone, sur grand écran, le 25 janvier.





Lundi, Salman Khan s’est rendu sur Instagram et a partagé l’affiche de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan et a révélé la date de sortie du teaser. Il a écrit : « #KisiKaBhaiKisiKiJaan Teaser ab dekho bade parde par on 25th Jan… » L’analyste de cinéma Taran Adarsh ​​a tweeté : « SALMAN KHAN : ‘KISI KA BHAI KISI KI JAAN’ TEASER WITH ‘PATHAAN’… Teaser of #SalmanKhan’s # KisiKaBhaiKisiKiJaan avec #Pathaan… sortie #Aïd 2023.”

Les réalisateurs du film sortiront le teaser aux côtés de Pathaan de Shahrukh Khan dans les cinémas de tout le pays le 25 janvier et seront ensuite disponibles sur YouTube et d’autres plateformes numériques. Les fabricants ont prévu une approche unique pour le lancement de l’unité qui est “les salles d’abord”, les unités de mouvement seront d’abord lancées sur grand écran dans les salles suivies du numérique.

Les internautes ont partagé leur enthousiasme sur les réseaux sociaux, l’un d’entre eux a écrit : “MEGASTAR ARRIVE AVEC LE PLUS ATTENDU #KisiKaBhaiKisiKiJaan Boxoffice Records Be Scared, The Undisputed Emperor’s on the Way !!” Le second a dit : “Monsieur époustouflant.” Le troisième a dit : « Abhi maza aayega na bhidu.

Pour les non-initiés, A Salman Khan Films Production, produit par Salma Khan, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan est réalisé par Farhad Samji. Le film met en vedette Salman Khan, Venkatesh Daggubati, Pooja Hegde, Jagapathi Babu, Bhumika Chawla, Vijender Singh, Abhimanyu Singh, Raghav Juyal, Siddharth Nigam, Jassie Gill, Shehnaaz Gill, Palak Tiwari et Vinali Bhatnagar avec tous les éléments d’un film de Salman Khan – action, comédie, drame et romance. Le film devrait sortir le Eid 2023 et sera une sortie mondiale de Zee Studios.