Teaser de Tu Jhoothi ​​Main Makkaar: la vedette de Ranbir Kapoor-Shraddha Kapoor obtient un titre et une date de sortie; a l’air divertissant AF [WATCH]

L’année 2023 s’annonce prometteuse pour Bollywood. Beaucoup de grands films sont alignés pour la sortie. De Pathaan à Tiger 3 et plus – Bollywood va avoir une année 2023 chargée. Eh bien, un film de plus a été ajouté à la liste. On parle de Luv Ranjanle film mettant en vedette Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor. Le teaser de la même chose est sorti lorsque les réalisateurs ont annoncé le titre du film. Le premier projet de Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor s’appelle Tu Jhoothi ​​Main Makkaar.

Entertainment News: La chimie de Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor est parfaite

Luv Ranjan a partagé la vidéo d’annonce du titre du film sur les réseaux sociaux et ça a l’air divertissant AF. Les deux stars sont à leur meilleur et bien que le teaser ne révèle pas grand-chose sur le film, il garantit que le film sera amusant à regarder. Shraddha Kapoor est “Menteur” tandis que Ranbir est un “Sly/Tricheur”. Lorsque les deux sont réunis, il y a Tu Jhoothi ​​Main Makkaar. L’habillage de fond de la vidéo est également assez accrocheur. Ranbir et Alia sont leurs meilleurs maladroits. La vidéo est colorée et semble être une saga d’amour new-age qui aura des rebondissements inattendus.

Découvrez la vidéo teaser de la vidéo Tu Jhoothi ​​Main Makkaar ci-dessous:

L’aventure de réalisateur de Luv Ranjan sortira le 8 mars. Les fans de Shraddha Kapoor apprécient ce moment car c’est après un court laps de temps que l’actrice va être vue dans un film. Elle est déjà à la mode sur Twitter alors que tout le monde s’évanouit devant sa beauté.

Et regarde qui est de retour La reine est de retour ??#ShraddhaKapoor #RanbirKapoor pic.twitter.com/lZgEwtqpLf ShraddhaFanGirl ?? (@shraddhas_vidhi) 14 décembre 2022

Ranbir Kapoor a été vu pour la dernière fois à Brahmastra avec Alia Bhatt. Le film a été un succès commercial. Le dernier Baaghi 3 de Shraddha Kapoor. Elle est récemment apparue dans un numéro d’article du film Bhediya de Varun Dhawan.