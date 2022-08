Teaser de Mann Jogiya : Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin duo Neil Bhatt-Aishwarya Sharma vous laissera bouche bée

Neil Bhatt et Aishwarya Sharma ont prouvé à maintes reprises pourquoi ils sont l’un des couples informatiques à la télévision avec leur chimie grésillante dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, et le couple à l’écran a servi un autre rappel avec le Bande-annonce de Mann Jogiya, qui vient d’être abandonné. Chanté, par Yasser Desaïsur une musique de Shakeel Azmi et les paroles écrites par Harish Sagané, Mann Jogiya est une mélodie apaisante qui a fait toute la chimie passionnée de la courtoisie apaisante de Neil Bhatt et Aishwarya Sharma. Regardez le teaser ci-dessus…