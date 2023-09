Teaser de la saison 2, date de première en octobre

Notre drapeau signifie la mortle coup de dormeur La romance/comédie de pirates qui est « vaguement » basée sur la vie réelle de deux pirates infâmes – Ed « Barbe Noire » Teach et Stede Bonnet – revient avec une bande-annonce officielle pour s raison t oh. Comme celui de Taika Waititi Barbe Noire traite du chagrin et Rhys Darby’s Bonnet (The Gentleman Pirate) fait tout ce qu’il peut pour retrouver son amour perdu, il semble y avoir beaucoup de fanfaronnades qui gênent un fin heureuse pour ces deux clochards meurtriers.

Notre drapeau signifie la mort Saison 2 | Bande-annonce officielle | Max.

La bande-annonce montre Bonnet essayant clairement de se racheter, mais Barbe Noire est revenue au scalawag violent et exagéré qu’il était avant de rencontrer Bonnet. Nous recevons également de nombreuses indications sur ce qu’est l’équipage de l’ancien navire du Bonnet. jusqu’à, et j’ai repéré mon pire garçon préféré – Izzy Hands – pendant précisément 0,5 seconde, torse nu, brandissant une épée, alors je suis immédiatement là, assis, investi. Saison deux, oh !

Aussi, un petit merci au excellent choix de chanson de « Les belles » de Prince. Notre drapeau signifie la mort continue de solliciter uniquement les meilleurs morceaux, et celui-ci sera l’hymne queer de l’automne, je peux déjà le dire.

Le communiqué de presse indique qu’« en plus de Darby et Waititi, les acteurs de la saison deux reviennent Samson Kayo, Vico Ortiz, Ewen Bremner, Joel Fry, Matthew Maher, Kristian Nairn, Con O’Neill, David Fane, Samba Schutte, Nat Faxon. , et Leslie Jones. Les nouveaux ajouts rejoignant le casting de l’ensemble incluent les stars invitées récurrentes Ruibo Qian, Madeleine Sami, Anapela Polataivao et Erroll Shand, ainsi que les stars invitées Minnie Driver et Bronson Pinchot.

Notre drapeau signifie la mort saison deux sera disponible en streaming sur Max le 5 octobre.

Cet article a été écrit lors des grèves WGA et SAG-AFTRA de 2023. Sans le travail des scénaristes et des acteurs actuellement en grève, la série présentée ici n’existerait pas.

