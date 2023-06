Teaser de Gadar 2 à joindre à Adipurush : Utkarsh Sharma alias Jeete révèle pourquoi l’équipe a pris la décision

Utkarsh Sharma a conquis le cœur du public national avec sa présence adorable il y a plus de 20 ans lorsqu’il est apparu comme Déol ensoleillé et Chez Ameesha Patel fils dans le blockbuster ‘Gadar’, barré par Anil Sharma. Aujourd’hui, plus de 2 décennies plus tard, l’acteur est prêt à faire revivre son personnage, mais cette fois en tant que leader de la suite du film « Gadar 2 », qui est déjà l’une des sorties les plus attendues de cette année.

Sunny Deol de retour dans le rôle de Tara Singh

Le teaser de ‘Gadar 2’ lancé récemment a cassé Internet et a créé une sorte de gadar, avec Sunny Deol de retour dans le rôle de Tara Singh, un récit brillant, une action époustouflante et des dialogues percutants. Pas étonnant, le public attend avec impatience et impatience de voir le drame et l’action se dérouler sur grand écran, autant qu’Utkarsh.

Parlant du grand développement du teaser de ‘Gadar 2’ attaché à la sortie de l’opus magnum de cette semaine, ‘Adipurush’ sorti sur plus de 6000 écrans, Utkarsh a déclaré: « Le teaser de ‘Gadar 2’ a été unanimement aimé et apprécié par le public et il est à la mode sur les réseaux sociaux depuis son lancement. Depuis que ‘Adipurush’ a eu une telle diffusion, les cinéphiles apprécieront de revoir le teaser de ‘Gadar 2’ sur grand écran également ».

‘Gadar 2’ voit le retour du casting principal de Sunny, Ameesha et Utkarsh avec Anil Sharma revenant en tant que réalisateur. Le film devrait sortir le 11 août 2023.