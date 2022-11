Teaser de Bholaa : Ajay Devgn laisse les fans envoûtés par son apparence ; les internautes disent : ” Lui seul peut rendre justice aux remakes “

Ajay Devgn est de retour avec un autre artiste après le super succès de Drishyam 2 qui est également un remake du sud. Et maintenant, il vient de sortir le teaser de Bholaa qui est un autre remake de Kaithi, un film à succès qui a été réalisé en 2019. Le teaser si Bholaa vous laisse captivé et en redemande. Le teaser ne vous montre pas un aperçu de Bholaa alias Ajay Devgn mais son aura est créée et cela vous laissera bouche bée et comment.

Bholaa est un remake de Kaithi et c’est un remake de Kaithi une histoire d’un père qui est prêt à rencontrer sa fille après avoir purgé sa peine en prison mais qui est arrêté en raison de la mafia de la drogue. Bien que le film d’Ajay Devgn, Bholaa, soit également sur le même film, il y a certainement un rebondissement et les fans ont hâte que le film sorte dans les cinémas.

Regardez le teaser envoûtant de Bholaa avec Ajay Devgn et les fans sont ravis

Comme le teaser de Bholaa a été publié sur les réseaux sociaux, les fans font l’éloge de l’acteur et affirment qu’il est le seul acteur qui peut rendre justice aux remakes, l’exemple classique est Drishyam et Drishyam 2. Un utilisateur a déclaré : « Ajay Devgan est le seul homme, qui peut rendre justice à Remakes True Technician Actor & Director”. Un autre utilisateur a commenté, “Monsieur inattendu Blockbuster déjà monsieur”. “Kaithi film ki remake hai camion toh dikha dete aur bhola toh hai nahi naam hai film ka bas sabko pata hai dilli hai kaithi sabne dekhi hai bollywood hai ab vikram aur kaithi ka remake karoge waah bhai waah”. Bholaa va être un autre blockbuster, disent les fans d’Ajay Devgn et nous sommes d’accord. À quel point le teaser vous a-t-il impressionné ?