Teaser de ‘Balika Vadhu 2’, tout savoir sur le nouveau casting de la prochaine série

‘Balika Vadhu’ est de retour avec une deuxième saison et un tout nouveau casting. Les créateurs, après de nombreuses spéculations, ont finalement laissé tomber le teaser sur les pages des réseaux sociaux. La vidéo partagée par la chaîne diffusant l’émission présente une jolie petite fille profitant de ses jours d’enfance, puis la séquence se déplace pour qu’elle devienne une épouse enfant. Fait intéressant, les créateurs ont taquiné que ‘Anandi’ revenait car la saison précédente, Avika Gor jouait le personnage du même nom.

Baal vivaah wo kupratha hai jo aaj bhi samaaj mein jeevit hai! Isko mitaane ke liye janm liya hai ek nayi Anandi, ek nayi Balika Vadhu ne. Balika Vadhu Saison 2 jald salut aa raha hai sirf #Couleurs par. #BalikaVadhu2. »

Pendant ce temps, selon les rapports d’Indian Express, les personnages principaux de ‘Balika Vadhu 2’ sont Shreya Patel de la renommée de ‘Aapki Nazron Ne Samjha’ et l’acteur de ‘Bal Veer’ Vansh Sayani.

Le portail a également signalé que l’émission s’est déroulée sur des étages au Rajasthan et sera bientôt déplacée à Mumbai.

Une source a déclaré à la publication : « Bien que l’âme du projet soit proche de l’original, elle se situerait à l’époque actuelle. Les créateurs souhaitent également aborder l’évolution des normes sociétales et la manière dont elles affectent la jeune génération. »

En parlant du casting, il comprend également Riddhi Nayak Shukla, Ketki Dave, Seema Mishra, Anshul Trivedi, Supriya Shukla. De plus, ‘Balika Vadhu 2’ devrait être diffusé en août de cette année.

Le premier volet mettait en vedette Avika Gor et Avinash Mukherjee dans les rôles principaux. Ils ont été remplacés par feu Pratyusha Banerjee et Shashank Vyas. Pratyusha a ensuite été remplacé par Toral Rasputa et même Sidharth Shukla a été engagé pour jouer le rôle principal.