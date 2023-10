Teaser d’Ayalaan : Sivakarthikeyan et Rakulpreet Singh, le film de science-fiction extraterrestre impressionne les fans [Check Reactions]

Ayalaan est l’un des projets les plus ambitieux de Sivakarthikeyan et enfin, aujourd’hui, les créateurs ont publié le premier teaser promotionnel du nouveau film à venir. Ayalaan est un film de science-fiction de R Ravikumar. Le film a été annoncé en 2016 et va enfin voir le jour en 2024. En parlant du teaser du film, Ayalaan vous rappellera Moulin à Koi Gaya un peu à cause de la touche extraterrestre.

Ayalaan Teaser: Sivakarthikeyan rencontre la technologie et l’extraterrestre

Le Teaser d’Ayalaan commence avec le méchant parlant de la domination d’une source d’énergie. Plus tard, nous voyons la source d’énergie affecter un village conduisant à une évolution énergétique et à un changement climatique. Le Teaser d’Ayalaan est chargé de super VFX et vous gardera intrigué tout au long. Nous avons Sharad Kelkar qui joue le méchant dans Ayalaan. Isha Koppikar semble également l’un des personnages importants du film. Elle poursuit l’extraterrestre qui est en fuite après son atterrissage dans le village de Siva. Pendant ce temps, Sivakarthikeyan gagne le cœur de ses villageois avec sa simplicité et ses progrès technologiques qu’il utilise apparemment pour l’amélioration du village.

Comme dit précédemment, les VFX de Ayalaan est tout simplement incroyable. Cela vous époustouflera vraiment. Le film comporte également des éléments comiques ainsi que des éléments dramatiques. Cela promet également d’être riche en quotient émotionnel. On voit l’Alien se lier d’amitié avec le personnage de Siva, vivre et danser avec eux. Ses amis connaissent également l’extraterrestre.

Les fans déversent leur amour Teaser d’Ayalaan:

Quand le Teaser d’Ayalaan a été dévoilé, les fans de Sivakarthikeyan ont célébré la même chose puisque le film va enfin sortir maintenant. C’est l’un des projets les plus ambitieux de Sivakarthikeyan et malgré de multiples retards, le film n’a pas été abandonné. Des effets visuels aux visuels, les fans adorent le Teaser d’Ayalaan. Découvrez les réactions à la Ayalaan teaser ici :

?? 200Cr confirmer ?? (@ThalapathiRISHI) 6 octobre 2023

LES ENFANTS DEVIENNENT FOUS POUR CE FILM ? #AyalaanTeaser pic.twitter.com/1shISes6Ll Arun Vijay (@AVinthehousee) 6 octobre 2023

Film à succès ?????????? Dr Sanjeev Krishan (@isanjeevverma) 6 octobre 2023

Ce sera le PLUS GROS BLOCKBUSTER ! pic.twitter.com/EzqmlbNx3l Krish (@ItzKrrish_) 6 octobre 2023

super frère M. (@MrDoubtARJtweet) 6 octobre 2023

Cela a l’air amusant ! ?? Gaurav (@SRKgaurav1) 6 octobre 2023

J’aime beaucoup ?? Excellent ?? Navas Khan (@navazkhan85) 6 octobre 2023

Excellent travail de VFX. Plus de plaisir garanti. Ça vaut le coup d’attendre non ?? YOGI? (@mavieis7733844) 6 octobre 2023

Aimer Kousik Karthikeyan (@kousik23) 6 octobre 2023

Bonne chance à Shiva ! ? Avoir hâte de PHILOSOPHE SPIRITUEL ? (@Dsmileing_buddha) 6 octobre 2023

Nouveau concept ?? Vinayagamoorthy (@vinayagam_Dmk) 6 octobre 2023

Wow vfx avngers mathiri iruku ? Khaby (@Khaby12957997) 6 octobre 2023

Intéressant ???j’adore ? Anu Parthasarathy (@anustylist) 6 octobre 2023

Tout le meilleur frérot La bande-annonce a l’air superbe ? Sivabalan (@Sivabalan_20) 6 octobre 2023

Une balade amusante garantie.. #Sivakarthikeyan et extraterrestre Cinéma Bugz (@news_bugz) 6 octobre 2023

Ayalaan actualités et mises à jour du cinéma

Sivakarthikeyan en vedette Ayalaan était en préparation depuis environ 6 ans. Après avoir été annoncé en 2016, le film est sorti en salles en 2018 et le tournage s’est poursuivi jusqu’en 2021. Certaines parties de Ayalaan a dû être refait. Cela s’est produit en novembre de l’année dernière. AR Rahman a donné la musique à Ayalaan. Nirav Shah s’occupe de la cinématographie et Ruben s’occupe du montage. Selon les rapports, Ayalaan contient environ 4 500 plans VFX, considérés comme le plus grand nombre pour un film indien.

Contrairement à Moulin à Koi Gaya, l’extraterrestre de ce film est entièrement réalisé à partir de VFX, partage l’équipe. On dit que les créateurs ont dépensé Rs 40 crores rien que pour les VFX. Ayalaan sort sur Pongal/Sankranthi.