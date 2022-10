Teaser d’Adipurush : Prabhas en tant que Lord Ram, Kriti Sanon en tant que Sita et Saif Ali Khan en tant que Raavan volent la vedette dans cette version visuelle de Ramayan [Watch]

Après avoir captivé les fans avec la première affiche d’Adipurush, Prabhas a maintenant régalé le public avec le premier teaser de son prochain film. Le réalisateur Om Raut présente Prabhas comme Lord Ram, Kriti Sanon comme Sita et Saif Ali Khan comme Raavan qui volent la vedette avec leur apparence. Le teaser est chargé de VFX et donne un aperçu de la version réinventée de l’épopée mythologique Ramayan. Produit par T-Series et Retrophiles Pvt Ltd, Adipurush devrait sortir en salles le 12 janvier 2023.