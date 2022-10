Teaser d’Adipurush : les tendances “décevantes d’Adipurish” alors que Prabhas, Kriti Sanon et Saif Ali Khan ne parviennent pas à impressionner les internautes

Le teaser tant attendu de Prabhas, Kriti Sanon et Saif Ali Khan star Adipurush est sorti hier à Ayodhya avec beaucoup de fanfare. Adipurush est basé sur le Ramayana, et Prabhas y sera considéré comme le Seigneur Ram. Kriti dépeint le rôle de Sita, et Saif jouera le personnage de Raavan. Alors que les fans des acteurs font l’éloge du teaser, les autres internautes n’en sont pas très satisfaits, et “Disappointing Adipurish” est à la mode sur les réseaux sociaux. Eh bien, une chose sur laquelle les internautes se sont trompés dans la tendance est l’orthographe d’Adipurush. Découvrez les tweets ci-dessous

#AdipurushTeaser Sera prabhas un autre film flop. Sa sélection de scripts est la pire après bahubali. #Saaho, #Radheshyam, #Adipurush sera le prochain plus gros flop de la carrière de prabhas. #DisappointingAdipurish Bouchées indiennes (@Indian_Tidbits) 3 octobre 2022

Ravan avait un pushpak vahan pour voyager pas une chauve-souris démon même pas il était démon il était brahmane et la personnalité la plus religieuse #BoycottAadipurush #BoycottbollywoodComplètement #boycottTSeries #DisappointingAdipurish pic.twitter.com/v4jNtp3s7F Rishabh Indraniya (@Mr_Indraniya) 3 octobre 2022