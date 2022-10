Teaser d’Adipurush : le look de Saif Ali Khan en tant que Raavan n’impressionne pas ; les internautes traînent dans Taimur, l’envahisseur – Voici pourquoi [Read Tweets]

Le teaser d’Adipurush est sorti hier. Les fans de Prabhas, Saif Ali Khan et Kriti Sanon semblent terriblement déçus. Il y a eu beaucoup de discussions sur la façon dont Rs 500 crores ont été dépensés pour les effets visuels, mais le résultat dans le teaser n’a pas beaucoup impressionné. Les gens écrivent à Om Raut sur les réseaux sociaux pour se faire pardonner avant que le film ne sorte sur les écrans en janvier 2023. Il y a une extrême déception face au look de Saif Ali Khan. Les fans ont le sentiment d’avoir complètement déformé l’apparence de Raavan dans les pages de la mythologie. Comme nous le savons, Raavan est vénéré dans certaines régions de l’Inde.

Le teaser d’Adipurush semble avoir particulièrement bouleversé les gens avec la façon dont Raavan a été montré. On pense que Raavan était un érudit qui a composé la chair de poule induisant Shiv Tandav. Il connaît toutes les écritures, les vedas et était un grand astrologue. Les gens sont mécontents qu’il n’ait pas de kumkum sur le front. Maintenant, les fans se souviendront de la façon dont Tilak de Sanjay Dutt à Shamshera a créé un tollé. Il est difficile de comprendre ce que veut vraiment le public. Certains internautes pensent que Raavan a un look moghol. C’est pourquoi Saif Ali Khan et Taimur sont discutés sur les réseaux sociaux. Jetez un œil aux tweets…

Ravan était brahmane, un érudit qui a composé “shiva tandav”. Il avait la connaissance des vedas et était un excellent astrologue. Cette photo de Saif Ali Khan n’est nulle part pour Ravana. Un brahmane du sud de l’Inde à cette époque mettait du kumkum sur son front, c’est une photo de “Mlecha” le Taimur. pic.twitter.com/bc8ACDq2ku ABHAY KHOPADE (@Khopadeabhay) 3 octobre 2022

Saïf converti amrita et kareena à khan .. Produit ibrahim sara jehangir taimur …. il a fait son devoir envers i$i isi$ & deen.. Peu lui importe qu’il ait l’air gazni ou ravan. Tout ce qui compte, c’est de changer la démographie en faveur de l’AfPak HATER en plastique (@HINDUmarhatta) 3 octobre 2022

Je n’attends rien d’acteurs comme Abu Taimur alias Saif. Mais je ne comprends pas à quel point les hindouphobes extrêmes comme Saif jouent des rôles dans de nombreux films historiques indiens. La seule option est d’ignorer tous les films mettant en vedette de tels acteurs, qu’ils soient produits par LW ou RW. ???? (@imdayas) 3 octobre 2022

Il est #Taimur ka baap pas “Ravan” !! Dommage ces #bolywood des noisettes. https://t.co/LdLqPlnVG0 Rajinder Raina ?? (@rraina1481) 3 octobre 2022

Après 35 ans, Bollywood a converti la « grâce » de l’arrogant Ravan en Moghols. pic.twitter.com/PT1DmVxVg3 L’Œil de faucon (@thehawkeyex) 3 octobre 2022

Adipurush est le deuxième film de Saif Ali Khan avec Om Raut. Les fans l’ont adoré dans le rôle d’Uday Bhan Singh Rathore dans Tanhaji: The Unsung Warrior d’Ajay Devgn. Voyons comment Om Raut et son équipe surmontent cette première vague de déception sur les réseaux sociaux.