Teaser d’Adipurush : la chimie de Prabhas et Kriti Sanon attire les regards alors que le couple se tient la main et descend les escaliers ; les fans disent: “Ils vont bien ensemble”

Depuis que Kriti Sanon a appelé Prabhas sur Koffee With Karan 7, les spéculations sur leur histoire d’amour supposée ont commencé à faire le tour de l’industrie. Si l’on en croit la vigne de l’industrie, Prabhas et Kriti sont dans une relation et ils prennent leur temps en s’explorant. Au milieu des rumeurs de leur romance, le geste de Prabhas envers Kriti lors du lancement du teaser d’Adipurush a attiré de nombreux globes oculaires.

Le teaser d’Adipurush a été lancé en grande fanfare à Ayodhya, Uttar Pradesh. Une affiche de 50 pieds de haut a été érigée pour marquer l’occasion. Alors que Prabhas a été vu vêtu d’un ensemble de kurta blanc, Kriti avait l’air magnifique en sari brodé crémeux. Les deux ont bavardé, partagé des rires, se sont étreints et il y a eu un moment où Prabhas a tenu la main de Kriti alors qu’ils descendaient les escaliers. Cela a certainement apporté un sourire sur le visage de Kriti.

Alors que la chimie de Prabhas et Kriti faisait parler tout le monde, leurs fans ne pouvaient s’empêcher de devenir gaga sur eux. Beaucoup de gens ont dit qu’ils allaient bien ensemble et ont dit qu’ils feraient certainement un beau couple. Eh bien, il semble que Prabhas et Kriti aient déjà envoyé des fans pour eux.

Regardez la chimie de Prabhas et Kriti lors du lancement du teaser d’Adipurush ici:

Il y a quelques semaines, Bollywood Life avait informé les fans que Prabhas et Kriti se sont bien liés depuis le premier jour sur les plateaux. Les gens étaient surpris qu’un gars timide comme Prabhas soit si à l’aise avec Kriti et avait l’habitude de discuter ouvertement avec elle. Il ne fait aucun doute qu’ils sont de grands amis, mais il est trop tôt pour dire s’ils sortent ensemble ou s’ils recherchent une relation amoureuse.

Lors du lancement du teaser, Prabhas a déclaré qu’il avait vraiment peur de jouer le rôle de Lord Ram, ajoutant qu’ils avaient réalisé ce film avec beaucoup d’amour et de dévouement. Ajoutant à cela, Kriti a déclaré: “Très peu d’acteurs ont la chance de jouer un tel personnage, et j’ai eu ce calme au début de ma carrière. Ce fut une expérience de rêve devenue réalité.”

Adipurush est la version du réalisateur Om Raut du Ramayana de Valmiki. Le film se déroule il y a 7 000 ans et dans le film, le personnage de Prabhas ne s’appelle pas Lord Ram, il s’appelle Raghav, qui est un autre nom pour Ram. Sita, joué par Kriti Sanon, s’appelle Janaki (comme dans la fille du roi Janaka), tandis que Ravana de Saif Ali Khan est Lankesh (seigneur de Lanka), qui sont également des dérivés de leurs noms Ramayana.