Teaser animal OUT : Ranbir Kapoor est là pour régner dans son avatar méchant dans le drame de gangsters de Sandeep Reddy Vanga

Le teaser très attendu de la superstar Ranbir Kapoorle prochain film, Animal a été dévoilé par les créateurs à l’occasion spéciale de son 41e anniversaire. Dirigé par Sandeep Reddy Vanga, le film présente Ranbir dans un avatar inédit et marque la première collaboration à l’écran du duo acteur-réalisateur. Un teaser de 2 minutes et 26 secondes a été dévoilé jeudi par les créateurs, donnant un aperçu du monde de Animal. Mettant également en vedette Bobby Deol, Anil Kapoor et Rashmika Mandanna dans des rôles clés, le film se prépare pour une sortie en salles mondiale le 1er décembre 2023 dans plusieurs langues indiennes, dont l’hindi, le tamoul, le telugu, le kannada et le malayalam, et s’affrontera au box-office contre Vicky Kaushalle drame biographique de Sam Bahadur.

Animal teaser : Ranbir Kapoor est de retour en action

Écrit, monté et réalisé par Sandeep Reddy Vanga, Animal est présenté comme un film d’action hors du commun. Le teaser présente une histoire d’amour entre le couple principal, Ranbir Kapoor et Rashmika Mandanna, suivie d’un avatar méchant de Ranbir et d’une expérience pour le public sur le lien père-fils de Ranbir et Anil Kapoor, gravé dans le sang.

Avec des séquences d’action pleines de puissance et une musique de fond palpitante, Animal devrait devenir un blockbuster au box-office. Regardez le teaser d’Animal ici :

Animal réactions teaser : ce que les fans ont à dire sur la collaboration de Ranbir Kapoor-Sandeep Reddy Vanga

Peu de temps après le dévoilement du teaser, les utilisateurs des réseaux sociaux ont consulté la section commentaires de la vidéo pour donner leurs réactions et l’ont qualifiée de « chef-d’œuvre ». Un utilisateur a écrit : « D’abord Arjun Reddy, puis Kabir Singh, et maintenant ANIMAL, je ne peux pas croire que de tels films seront un jour réalisés en Inde. Sandeep Reddy Vanga crée un nouveau chef-d’œuvre à chaque fois. Je vais certainement le regarder au cinéma, j’adore mon pays. » Un autre commentaire disait : « Quand un réalisateur comme Sandeep Vanga et un acteur comme Ranbir Kapoor collaborent, un chef-d’œuvre est réalisé. »

Un fan de Ranbir Kapoor a écrit : « Le moment est venu pour Ranbir Kappor de devenir « la superstar », il a donné des classiques cultes pour rendre notre enfance spéciale et il est maintenant temps pour nous de faire de lui la superstar qu’il mérite d’être.

Animal Droits OTT, plateforme et date de sortie

Il semblerait que les droits OTT pour Animal Le film a été acheté par la plateforme de streaming numérique Zee5 pour un montant substantiel. Le film sortira sur OTT 4 à 6 semaines après sa sortie en salles, très probablement en janvier 2024.