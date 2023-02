Tearful Vanessa Feltz supplie les fans de This Morning de téléphoner et de lui dire comment surmonter le chagrin

TEARFUL Vanessa Feltz a demandé aux fans de This Morning de lui dire comment surmonter son chagrin aujourd’hui après avoir largué son fiancé au milieu des soupçons de tricherie.

La favorite de TalkTV et tante agonisante, Vanessa, 60 ans, a rejoint l’émission pour la première fois depuis sa séparation du chanteur de Phats & Small Ben Ofoedu après 16 ans ensemble.

La star a déclaré aux hôtes de This Morning Phillip Schofield et Holly Willoughby qu’elle était actuellement “dans l’œil du cyclone”.

Elle a ajouté: “Je me sens triste et je me sens blessée et je me sens terriblement humiliée.”