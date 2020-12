Rebel Wilson s’est ouverte à ses fans dans un chat en direct émotionnel sur Instagram qui l’a laissée en larmes alors qu’elle parlait de sa perte de poids.

L’actrice de Pitch Perfect, âgée de 40 ans, a retenu ses larmes en discutant de son «année de santé» qui lui a permis de perdre trois pierres de poids.

Parlant de la façon dont elle a décidé que c’était assez avec son corps, Rebel a déclaré qu’elle ne s’était pas traitée avec « amour et respect » au fil des ans.

Rebel a déclaré lors de sa conversation franche: « Je porterais mon poids comme une petite barrière, pour que les gens ne s’approchent pas de moi. »

Des larmes se sont formées dans ses yeux lorsqu’elle a ajouté: « C’est dur quand je parle de choses émotionnelles … c’est dur. Je peux le faire.







«Je ne me valorisais pas et ne me disais pas des choses négatives. C’était difficile.

«J’essaie de changer ces schémas, donc vous vous aimez plus et vous vous traitez avec respect.

« Je travaille sur l’amour de soi, et c’est un concept difficile à maîtriser. »

L’actrice australienne a déclaré qu’elle n’avait atteint cet objectif, son poids le plus bas, que lorsqu’elle avait eu le paludisme.







Elle a dit: «J’étais à mon plus maigre quand j’ai eu le paludisme quand j’ai failli mourir, quand je suis sortie de l’hôpital, tout le monde était comme ‘Wow qu’est-ce que tu as fait? J’ai failli mourir… »

Rebel a admis que l’un de ses principaux facteurs pour se mettre en forme cette année était qu’elle voulait congeler ses œufs, au cas où elle voudrait fonder une famille dans les années à venir.

Elle a dit: « Je pensais à la fertilité et avoir des œufs de bonne qualité à la banque, alors je me suis dit – OK, je vais faire ça. Je vais être en bonne santé. »







Rebel a déclaré que la randonnée avait été un facteur important dans sa chute d’un peu plus de 100 kg lorsqu’elle a commencé à moins de 75 kg (165 lb ou 11,8 pierre) maintenant.

Dimanche, elle a fièrement annoncé qu’elle avait atteint son objectif de peser avec « du temps à perdre ».

