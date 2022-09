Tearful Federer se retire du tennis avec la défaite de la Laver Cup

Roger Federer a décrit sa carrière de tennis comme un “voyage parfait” malgré le refus d’un conte de fées se terminant tôt samedi avec une défaite en double à la Laver Cup aux côtés de son rival de longue date Rafael Nadal.

Le champion du Grand Chelem à 20 reprises, blessé au genou, n’a pas joué depuis les quarts de finale de Wimbledon 2021 et a annoncé la semaine dernière sa retraite à l’âge de 41 ans.

Federer a montré des aperçus de lui-même lors du match contre Frances Tiafoe et Jack Sock de Team World pour le plus grand plaisir d’une foule fébrile et partisane à l’O2 Arena de Londres.

Federer et Nadal ont remporté le premier set mais les Américains se sont ralliés pour gagner 4-6, 7-6 (7/2), 11-9.

Le résultat signifiait que Team Europe était bloqué à 2-2 avec Team World à la fin de la journée d’ouverture de l’événement de style Ryder Cup.

« Nous nous en sortirons d’une manière ou d’une autre, n’est-ce pas ? Droit?” dit Federer d’une voix cassée.

« Je suis heureux, je ne suis pas triste. C’est super d’être ici et j’ai aimé lacer mes chaussures une fois de plus. Tout était la dernière fois. Le match était super, je ne pouvais pas être plus heureux. C’était merveilleux.

Federer a connu une rivalité historique avec l’Espagnol Nadal pendant près de deux décennies – ensemble, ils ont remporté 42 titres en simple du Grand Chelem dans une époque dorée pour le jeu masculin.

La paire, qui s’est rencontrée pour la première fois en 2004, a joué 40 fois, dont neuf finales de Grand Chelem, Nadal détenant un record de victoires de 24-16.

Mais dans un match qui a débuté vendredi soir, ils étaient du même côté du filet lors d’un adieu approprié pour Federer, qui est devenu professionnel il y a près d’un quart de siècle.

Il y a eu un énorme rugissement et une ovation debout lorsque le grand Suisse et Nadal sont entrés sur le court noir, vêtus de chemises bleues et de shorts blancs, tous deux portant des bandeaux blancs.

Les deux équipes ont tenu le service assez confortablement en début de match, avec des cris de « Let’s Go Roger, Let’s Go » qui éclatent à 3-3.

Mais Federer et Nadal ont saisi leur premier point de rupture lors du 10e match, remportant le premier set lorsque Sock a marqué avec un revers sous des acclamations énormes.

La paire américaine a égalisé le match en prenant le tie-break du deuxième set avec aisance.

Dans un tie-break nerveux, Federer n’a pas pu servir pour le match à 9-8, les Américains remportant les trois points suivants pour sortir victorieux.

Le Suisse a ensuite été submergé par l’émotion, étreignant son coéquipier Nadal et saluant la foule.

Il n’a pas pu contenir son émotion lorsqu’il s’est adressé à l’arène lors de son entretien sur le terrain, fondant en larmes.

“Jouer avec Rafa dans la même équipe et avoir les gars, tout le monde ici, toutes les légendes… merci”, a déclaré Federer, qui a été rejoint sur le terrain par ses parents, sa femme Mirka et leurs quatre enfants.

“Cela ressemble à une célébration pour moi”, a-t-il ajouté. “Je voulais me sentir comme ça à la fin et c’est exactement ce que j’espérais alors merci. Cela a été un voyage parfait et je recommencerais.

L’équipe européenne de six hommes comprend également Novak Djokovic et Andy Murray, les deux autres membres du soi-disant “Big Four”, qui ont dominé le jeu masculin pendant tant d’années.

L’Italien Matteo Berrettini prendra la place de Federer ce week-end en tant que remplaçant, le grand Suisse se retirant des matchs en simple.

L’Europe a remporté les quatre éditions précédentes de la Laver Cup et a pris une avance de 2-0 après la séance d’ouverture à Londres, grâce aux victoires du Norvégien Casper Ruud et du Grec Stefanos Tsitsipas.

Tsitsipas a ignoré une manifestation dramatique sur le terrain d’un manifestant qui a mis le feu à son propre bras pour protester contre l’utilisation de jets privés pour battre l’Argentin Diego Schwartzman 6-2, 6-1.

Lors de la séance du soir, Murray a perdu une rencontre exténuante contre De Minaur 5-7, 6-3, 10-7 avant que tous les regards ne se tournent vers Federer.

Le Suisse quitte la scène 19 ans après avoir remporté son premier titre du Grand Chelem à Wimbledon en 2003.

Il prend sa retraite avec un record masculin de huit couronnes à Wimbledon, 103 titres au total et plus de 130 millions de dollars en prix en argent seulement, remportés avec un jeu défini par une élégance et une précision rares.

Nadal (22 ans) et Djokovic (21 ans) ont tous deux dépassé le nombre de titres du Grand Chelem de Federer, mais le capitaine de l’équipe mondiale John McEnroe a déclaré que la retraite de Federer laisserait “un vide qui ne sera jamais comblé”.

