Tearaway Teen, 16 ans, devient le pire yob de Grande-Bretagne avec 204 arrestations

A TEENAGER est devenu le pire déchirement de Grande-Bretagne en enregistrant 204 arrestations à seulement 16 ans.

Le voyou a été entaillé pour la première fois à 13 ans et a depuis été collé en moyenne une fois tous les cinq jours par la police de Surrey.

Un adolescent est devenu le pire déchirement de Grande-Bretagne en enregistrant 204 arrestations à seulement 16 ans Crédit : Alamy

Parmi les autres jeunes délinquants en série révélés par les enquêtes sur la liberté d’information de Sun, citons un jeune de 17 ans de Londres avec 50 arrestations, notamment pour suspicion de viol et de vol et 12 fois pour possession de couteau.

La police du Wiltshire a attrapé un jeune de 17 ans 138 fois, tandis que les agents de Norfolk avaient arrêté un jeune de 16 ans à 101 reprises.

Les adolescents délinquants sont normalement traités par des tribunaux de la jeunesse qui leur accordent automatiquement l’anonymat pour leur donner les meilleures chances d’aller droit.

David Spencer, directeur du Center for Crime Prevention, a déclaré: «Ces jeunes affligent leurs communautés et y rendent la vie misérable, mais à maintes reprises, ils sont remis dans la rue pour récidiver encore et encore.

« C’est mal et les gens de ces communautés ont le droit de s’attendre à ce que la police et les tribunaux aient le pouvoir de les protéger.

«Il doit y avoir des conséquences pour les jeunes déchireurs qui offensent encore et encore.

“Cela pourrait être des peines privatives de liberté plus longues ou une intervention sociale plus permanente, mais nous devons arrêter de leur donner une tape sur les doigts, puis les renvoyer dans les communautés pour continuer leur règne de terreur.”