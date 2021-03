Plus de 26 000 personnes ont signalé des problèmes avec Teams, tandis que plus de 3 000 utilisateurs ont signalé des problèmes avec Office 365, a montré le site Web de suivi des pannes Downdetector.com. Les problèmes pourraient affecter les utilisateurs du monde entier et avaient également un impact sur d’autres services, tels que la plate-forme d’hébergement de messagerie Exchange Online, a déclaré la société. Plus de 2300 personnes ont également signalé des problèmes avec les services de cloud computing Azure de Microsoft, a montré Downdetector.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy