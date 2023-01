Teams et Outlook tombent en panne pour des milliers d’utilisateurs de Microsoft | Actualités scientifiques et techniques

Microsoft enquête sur une panne qui a empêché des milliers d’utilisateurs dans le monde d’accéder aux services du site Web, notamment Teams et Outlook.

Il n’a pas précisé combien étaient touchés, mais Downdetector.com, qui suit les pannes à travers une gamme de sources, y compris des rapports d’utilisateurs, a enregistré des milliers de personnes signalant des problèmes avec Teams, Outlook, Microsoft 365 et XBox Live.

Il a montré qu’il y avait environ 3 945 incidents de personnes signalant des problèmes avec la plate-forme de messagerie Outlook au Royaume-Uni à 7 h 43 aujourd’hui – et 1 461 avec Teams.

Des utilisateurs dans des régions telles que Manchester, Londres, Birmingham, Norwich, Oxford, Brighton et Cardiff signalaient des problèmes.

Il a également signalé plus de 3 900 incidents de personnes signalant des problèmes avec Microsoft Teams en Inde et plus de 900 au Japon.

Les rapports de pannes ont également augmenté en Australie et aux Émirats arabes unis.

Pendant la panne, la plupart des utilisateurs n’ont pas pu échanger de messages, participer à des appels ou utiliser les fonctionnalités de l’application Team.

De nombreux utilisateurs ont posté sur les réseaux sociaux pour partager des mises à jour.

« Microsoft Teams et Outlook ont ​​des problèmes ici en Éthiopie… ces services sont-ils en panne ? » un utilisateur de médias sociaux a tweeté.

Un autre a écrit: “Microsoft Outlook, les services Teams au Sri Lanka et dans le monde entier.”

Microsoft a tweeté : “Nous enquêtons sur les problèmes affectant plusieurs services Microsoft 365. Plus d’informations peuvent être trouvées dans le centre d’administration sous MO502273.”

Il a ajouté plus tard : “Nous avons identifié un problème de réseau potentiel et examinons la télémétrie pour déterminer les prochaines étapes de dépannage.”