TeamGalaxy et les stars des membres Samsung Découvrez le meilleur de Samsung en Corée du Sud – Samsung Global Newsroom

Dans le marketing de marque, les influenceurs et les communautés de marque jouent un rôle central dans la communication de l’expérience authentique d’un produit aux consommateurs. Samsung Electronics comprend la valeur de ces connexions, permettant aux influenceurs mondiaux #TeamGalaxy et aux membres Stars Samsung de vraiment briller.

Le 16 mai, Samsung a organisé un événement passionnant réunissant Samsung Members Stars et #TeamGalaxy en Corée du Sud. Des influenceurs de #TeamGalaxy et des ambassadeurs Samsung, connus sous le nom de Samsung Members Stars, ont été invités de 15 pays1 mondial. La tournée a duré quatre jours pour les membres #TeamGalaxy et trois jours pour les membres Samsung Stars. Sous le thème « Connect », le voyage visait à renforcer les liens entre les participants, la marque Samsung et Galaxy tout en créant un espace engageant et interactif pour toutes les personnes impliquées. Samsung Newsroom a suivi de près cet événement exceptionnel, qui s’est déroulé en Corée, berceau de Samsung et du phénomène mondial de la K-wave.

Connectez-vous à un niveau plus profond avec Samsung et Galaxy

Au cours de l’événement, les participants ont eu la chance de découvrir l’essence de Samsung à divers endroits en Corée du Sud. Ils ont exploré le Samsung Innovation Museum (S/I/M) à Suwon, acquérant une compréhension de la philosophie de gestion de Samsung et de la riche histoire de l’entreprise. Ils ont également participé à des programmes à Samsung Digital City à Suwon, favorisant des liens plus étroits avec Samsung au siège de la marque. Ils ont notamment eu l’occasion d’interagir avec des développeurs et des dirigeants de différentes unités d’affaires. Le vice-président exécutif Joshua Sungdae Cho (équipe de solutions visuelles) et la vice-présidente Sally Hyesoon Jeong (équipe R&D de Framework) de l’activité MX de Samsung Electronics ont respectivement partagé des informations sur les performances de l’appareil photo et du jeu de la série Galaxy S23, et ont écouté avec impatience les participants. ‘ retour d’expérience sur les produits. Les participants ont également acquis une expérience directe du processus de test de qualité de Galaxy grâce à une visite du Galaxy QA Lab au Samsung Digital City.

Connectez-vous à la créativité en capturant avec Galaxy

« Epic Film Festival », le programme organisé pour présenter les performances exceptionnelles des appareils photo de la série Galaxy S23, a réuni des influenceurs mondiaux de la photographie et de la vidéographie. Les participants ont exposé des vidéos capturées à l’aide du Galaxy S23, avec leurs thèmes et histoires uniques, lors d’une première du film le dernier jour. Le programme a permis aux participants d’inspirer et d’échanger des idées avec d’autres via leurs travaux créatifs. Tout au long du programme de trois jours, les Samsung Members Stars se sont livrés à des quêtes photo quotidiennes et ont collaboré en équipes pour créer des courts métrages. Les participants #TeamGalaxy et Samsung Members Stars se sont activement engagés dans des activités de partage social, en utilisant les excellentes fonctionnalités de l’appareil photo du Galaxy S23 Ultra (telles que Nightography, 200MP, Zoom 10x, Mode Portrait, etc.) pour capturer tous les coins de Séoul. Lors du dîner de gala du dernier jour, ils ont eu l’occasion d’apprécier et de discuter des œuvres finales. L’événement a été l’occasion d’échanger des inspirations créatives, des opinions et des conseils.

Les meilleures œuvres du « Epic Film Festival » et des étoiles des membres Samsung seront présentées sur le compte Instagram mondial de Samsung Mobile (@samsungwithgalaxy).

Connectez-vous au monde du jeu avec des performances Galaxy de niveau supérieur

Le programme de jeu était également rempli d’activités passionnantes. Les membres stars de Samsung ont découvert les performances de jeu exceptionnelles de la série Galaxy S23 grâce à une session de didacticiel dirigée par le commentateur de jeu professionnel GClef et à une confrontation exaltante du jeu Fortnite Mobile. Pendant ce temps, les influenceurs du jeu #TeamGalaxy se sont livrés à une compétition passionnante contre des joueurs coréens. Le programme de jeu a atteint son apogée avec le très attendu tournoi mobile #TeamGalaxy contre Team Korea Fortnite qui s’est tenu le 19 mai. Team Korea, composée d’employés de Samsung Electronics, et les influenceurs du jeu #TeamGalaxy ont formé trois équipes chacun et se sont battus pour le titre du tournoi. . Ces matchs captivants sur place ont été diffusés en direct sur la chaîne Twitch de Samsung Mobile et partagés avec les fans du monde entier.

L’influenceur #TeamGalaxy Adhwan Kapoor (Inde, @iamahairyoldman), qui a assisté à l’événement, a déclaré : « C’était formidable de se connecter avec d’autres créateurs, de partager de l’inspiration et des conseils, d’en savoir plus sur Galaxy et de collaborer à la création de contenu. » La star des membres Samsung Kamil Jószczak (Pologne, @kamil40013) a déclaré : « C’était très amusant de rencontrer et d’interagir avec les employés de Samsung et d’autres stars des membres Samsung. C’était également formidable d’avoir l’opportunité d’exprimer nos opinions aux développeurs de matériel et de logiciels de Galaxy.

La #TeamGalaxy | Samsung Members Connect à Séoul s’est avéré être un rassemblement dynamique où les participants ont partagé avec enthousiasme des informations et des opinions précieuses. De l’échange d’inspiration créative au partage de conseils sur Galaxy, cet événement a servi de plate-forme dynamique pour #TeamGalaxy et Samsung Members Stars pour collaborer et renforcer leur connexion à l’expérience Galaxy. Grâce au succès retentissant, les organisateurs ont exprimé leur enthousiasme à organiser d’autres événements comme celui-ci à l’avenir, motivés par l’objectif de créer une meilleure expérience Galaxy pour tous.

1 Samsung Members Stars de 15 pays (y compris la Corée) et #TeamGalaxy de 9 pays (y compris la Corée).