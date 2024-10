Team Charli XCX ou Team Troye ? Comment Ian Charms a équipé la tournée Sweat

Le Sweat Tour, l’extravagance pop à deux de Charli XCX et Troye Sivan qui envahit actuellement nos pages For You – et les arènes à travers les États-Unis – a déjà eu son lot de moments de mode éclatants. Troye a livré de superbes breaks de danse pop-girl avec des débardeurs Collina Strada, des corsets Mugler et des sous-vêtements Willy Chavarria, tous habillés avec un délicieux éclat gay par Marc Forné. Charli a tournoyé, sauté et craché sur scène aux studios Luar et Acne, gracieuseté de Gosse l’architecte de mode Chris Horan. Et Lorde s’est présenté au Madison Square Garden, jumelé avec Charli à Saint Laurent.

Mais au milieu des looks personnalisés et des grands ou bruyants – et parfois grands et des labels à la mode, il y a aussi une gamme de t-shirts ludiques : « Bloom for Troye », lit-on dans celui porté par Charli ; « Mort du minet », épelait un autre porté par Sivan. « Ils ont tellement de blagues entre eux et la tournée et les fans eux-mêmes en ont aussi », a expliqué Lisa Sahakian, la fondatrice de Ian Charmes et le fabricant de ces t-shirts. « L’idée est simplement de trouver des choses qu’ils ont tweetées ou dites les uns sur les autres ou sur eux-mêmes et de s’amuser. »

Photo : Henry Redcliffe Avec l’aimable autorisation de Ian Charms

celui de Charlie gosse era et le Sweat Tour ont synthétisé une approche haut-bas du style partagée par une poche de subversifs, souvent chroniquement en ligne, de la génération Z et des jeunes Millennials. Sahakian s’est retrouvée d’une manière ou d’une autre au milieu de tout cela avec ses t-shirts personnalisés, commémorant les blagues internes découlant de cette explosion de la culture pop alimentée par Internet.