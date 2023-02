Team 3 Idiots, Aamir Khan, R Madhavan se réunissent pour promouvoir les félicitations de Sharman Joshi ; les fans disent “réunion épique”

Sharman Joshi a récemment publié une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle on pouvait le voir retrouver ses 3 co-acteurs Idiots Aamir Khan et R Madhavan après 14 ans. S’adressant à Instagram, Sharman a partagé une vidéo qu’il a sous-titrée, “3 idiots font la promotion du film” Félicitations “qui sort aujourd’hui.”

Dans la vidéo, les trois acteurs pouvaient être vus sur un terrain de cricket et vêtus d’uniformes rouges assortis. Sharman a essayé de parler de son film gujarati Félicitations et est interrompu par Madhavan qui vient vers lui et pose des questions sur son film. Après cela, il a de nouveau essayé de parler de son film et a été interrompu par Aamir Khan. Plus tard, les deux acteurs se sont trompés sur le titre du film et ont plutôt pensé que Sharman les félicitait.

Voici la vidéo







Peu de temps après que l’acteur de Golmaal ait partagé la vidéo, les fans ont inondé la section des commentaires de cœurs rouges et d’émotions enflammées. “Sir isska aik part aur banna chahie (Monsieur, il devrait y avoir une suite)”, a commenté un fan. Un autre fan a écrit : “Tellement bon de vous voir ensemble après si longtemps.” Nous voulons #3idiotsagain #3idiotsssequel”, a écrit un fan. Un internaute a ajouté : “J’ai eu les larmes aux yeux et tout sourire en regardant cette vidéo #Legends.” Un internaute a ajouté : “Sur mon dieu, le plus grand personnage du cinéma indien Rancho, Raju, Farhan.” Un autre internaute a ajouté : “Le meilleur film de cinéma indien de tous les temps, partie 2.”

Dirigé par Rehan Chaudhary Joshi-vedette Félicitations est un film dramatique gujarati qui met également en vedette Manasi Parekh Gohil, Jayesh Barbahya, Ami Bhayani, Archan Trivedi, Swati Dave et d’autres.

Le film est sorti le 3 février 2023 et a reçu des réponses décentes du public. En parlant de 3 Idiots, le film de 2009 a été réalisé par Rajkumar Hirani, et c’était le film le plus rentable de l’année. Le film mettait également en vedette Boman Irani et Kareena Kapoor Khan dans des rôles principaux.