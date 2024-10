Tasse à thé Crédit : Paon

C’est le bon moment pour être fan de séries d’horreur, surtout si vous aimez le sous-genre qui montre comme DEPUIS ou le nouveau spectacle de Peacock Tasse à thé s’intégrer dans. Ce n’est pas de l’horreur au sens de Histoire d’horreur américaine ou des films slasher, mais plutôt la « menace mystérieuse piège les gens dans un scénario de survie surnaturelle » – autant de science-fiction que d’horreur.

C’est plutôt ma tasse de thé – jeu de mots non intentionnel – même si j’ai aussi un faible pour l’horreur psychologique. Tasse à thé il n’y a que deux épisodes plutôt courts pour le moment, donc je ne suis pas vraiment sûr de comment se déroulera le reste de la saison, mais pour le moment, cela me rappelle beaucoup la diffusion en cours. DEPUIS sur MGM+, mais pas aussi bon ou aussi effrayant – du moins pas encore. Légers spoilers à venir.

L’histoire se déroule dans une communauté rurale où une vétérinaire, Maggie Chenoweth, jouée par La servante‘Le conteYvonne Strahovski, vit avec sa famille et plusieurs animaux. Sa relation avec son mari, James (Scott Speedman) est tendue. Ils ont deux enfants, Arlo (Caleb Dolden) et Meryl (Emilie Bierre). Lorsque des voisins arrivent avec un cheval en détresse, les choses prennent une tournure étrange.

Arlo s’est égaré lorsque Ruben Shanley (Chaske Spencer) et sa femme, Valeria (Diany Rodriguez) se présentent, ainsi que leur fils adolescent, Nicholas (Luciano Leroux). Pendant que Maggie soigne les blessures auto-infligées de leur cheval, les autres partent à la recherche du garçon. Il fait sombre et les animaux se comportent étrangement. Une chèvre s’est également enfuie, tout comme le chien d’un voisin. Puisque nous, le public, étions au courant de l’ouverture de la série, mettant en vedette une femme d’âge moyen ensanglantée errant dans les bois en marmonnant de manière incohérente, nous savons déjà que tout ce qui se passe est mauvais. Les personnages de la série réalisent à quel point les choses sont désastreuses à mesure que la nuit avance, allant de mal en pis à la hâte.

Deux épisodes plus tard, et je suis vraiment curieux de voir où cela va, surtout après l’arrivée d’un mystérieux inconnu avec des implications encore plus terrifiantes. De nombreuses questions restent sans réponse : Pourquoi les voitures ne démarrent-elles pas ? Qu’est-il arrivé à Internet et aux lignes téléphoniques ? Est-ce une catastrophe naturelle ou quelque chose de plus surnaturel en jeu ? Qu’est-ce qui a poussé cette femme dans les bois à agir comme elle l’a fait, et qu’arrive-t-il à Arlo maintenant alors qu’il dit à sa mère qu’ils doivent se cacher avant il arrive ici ? Qui est cet étranger masqué et pourquoi se promène-t-il avec un pulvérisateur de peinture, protégeant les maisons avec comme un sorcier entourerait une rune magique d’un cercle de sel ?

En revanche, je ne suis pas encore vendu. Parfois Tasse à thé ça se sent un peu. . . bon marché? Une petite « émission de télévision en réseau » peut-être. Il n’y a rien de vraiment faux dans l’écriture ou la production, mais il y a une ambiance légèrement générique qui deviendra soit quelque chose de vraiment effrayant et convaincant, soit un crépitement qui deviendra quelque chose d’oubliable. Il est trop tôt pour le dire. Je suis également pleinement conscient que je dois me réorienter vers Yvonne Strahovski en tant que protagoniste principale après avoir passé autant de temps avec elle dans Le conte de la servante comme la méprisable Serena Joy. Maggie est une bonne personne ; Serena était un monstre.

Je ne suis pas encore complètement à bord, c’est le problème, comme j’étais après le premier épisode de DEPUIS, mais j’ai bon espoir et je pense Tasse à thé a du potentiel. J’ai été diverti, et parfois c’est tout ce dont j’ai besoin d’un spectacle comme celui-ci. J’ai aussi commencé Pois de senteur sur Paramount+ et a trouvé la première de sa série captivante et sa star, Ella Purnell, absolument formidable. Vous pouvez consulter d’autres recommandations d’émissions et de films dans mon dernier guide de streaming du week-end.