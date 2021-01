Darren Waller a parcouru un long chemin en un peu plus de deux ans depuis que les Raiders l’ont retiré de l’équipe d’entraînement de Baltimores.

Après avoir failli ruiner sa carrière à cause d’une toxicomanie, Waller est devenu l’un des matchs serrés les plus productifs et se rapproche du record de la franchise pour les captures en une saison.

Waller se dirige vers la finale de la saison du dimanche à Denver avec 98 attrapés pour 1079 verges pour Las Vegas (7-8). Waller a affiché des saisons consécutives de 1000 verges et a besoin de sept attrapés pour battre le record de franchise en une saison du Hall of Famer Tim Browns de 104 établi en 1997.

Être même mentionné avec son nom est assez fou parce que je me souviens de l’avoir regardé quand j’étais super jeune, a déclaré Waller. J’avais 6 ou 7 ans quand il a établi ce record. Donc, même être dans la conversation est incroyable.

Presque tout à propos de Waller est incroyable car il est passé d’un récepteur rarement utilisé dans l’attaque d’option Georgia Techs à l’université, à une déception avec les Ravens en raison de problèmes hors-terrain au statut de Pro Bowl en tant que l’un des meilleurs matchs.

Avec une combinaison impressionnante d’athlétisme et de taille, Waller est devenu l’un des affrontements les plus difficiles en exploitant des défenseurs plus petits et moins athlétiques. L’entraîneur Jon Gruden l’a appelé l’un des meilleurs joueurs que j’ai jamais vu jouer au football.

Il a obtenu le Tim Brown, le Hall of Fame, l’éthique de travail All-Pro, la concentration, la concentration, le désir et il a la bonne attitude chaque jour, a déclaré Gruden. Il est un concurrent de premier plan dans les walk-through, dans les réunions et sur le terrain, et c’est pourquoi il se tient là où il est aujourd’hui comme l’un des meilleurs.

Waller a été à son meilleur le mois dernier alors même que les Raiders ont eu du mal dans la dernière ligne droite pour une deuxième saison consécutive en perdant cinq des six matchs. Il a réussi 13 attrapés pour 200 verges et deux touchés lors de la semaine 13 contre les Jets, suivis de trois matchs plus forts, lui donnant 34 attrapés pour 537 verges dans cette période.

Son éthique de travail, sa préparation, la façon dont il mène sa semaine et sa routine gagnante chaque semaine, c’est juste un vrai joueur de football spécial, a déclaré le coordinateur offensif Greg Olson. Mais un leader spécial, une personne spéciale aussi. Je sais que son histoire est là-bas et que beaucoup plus de gens apprennent à connaître Darren Waller. Nous ne pourrions pas être plus fiers de lui en tant qu’organisation ou personnel d’entraîneurs.

Le voyage de Wallers a été inspirant. Après avoir presque gaspillé sa carrière à Baltimore à cause d’une toxicomanie, il est devenu une star.

Waller a été suspendu quatre matchs en 2016 et l’ensemble de 2017 en raison de violations de la drogue. Il a passé la majeure partie de 2018 dans l’équipe d’entraînement des Ravens avant que les Raiders ne le retirent à la fin de la saison. Il a eu un grand impact sur le terrain et grâce à son travail avec sa fondation qui aide les personnes toxicomanes.

J’étais loin d’être un livre ouvert il y a des années, dit-il. Je ne me suis jamais imaginé ni prévu de parler de la façon dont je parle maintenant. Il a fallu accepter qui j’étais, accepter ce que je faisais et réaliser que cela n’avait pas à me définir. Je pourrais faire quelque chose de différent à ce sujet. Ne pas m’attarder sur ces choses et me débarrasser de la honte de mes luttes. Il y avait beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité pour toutes les fois où j’ai été suspendu, ne représentant pas mon équipe et mon nom de famille comme j’aurais pu. Je porterais toujours ça avec moi partout où j’allais.

Le simple fait d’aborder toutes ces choses et de décider de laisser ces choses derrière moi et d’avancer me fait me sentir plus léger et plus libre. Il n’y a rien que quiconque puisse dire qui puisse me rabaisser à ce sujet. Je me suis déjà suffisamment rabaissé, et maintenant que je l’ai dépassé, il n’y a plus de retour pour moi.

REMARQUES: RT Trent Brown (genou) ratera le match dimanche. … G Denzelle Good (cheville), DT Maurice Hurst (mollet) et DB Lamarcus Joyner (cuisse) sont discutables.

___

