TE Colston Loveland éliminé contre l’USC

Une tâche difficile est devenue encore plus difficile pour le football du Michigan, puisque l’ailier rapproché vedette Colston Loveland a été exclu du match d’ouverture de la conférence Big Ten d’aujourd’hui contre l’USC (15h30, CBS), selon le rapport de disponibilité Les équipes sont tenues de fournir à la ligue deux heures avant le coup d’envoi.

Terre d’amour, la Wolverines« Le meilleur receveur depuis trois semaines avec 19 réceptions pour 187 yards et un touchdown, semble s’être blessé au haut du corps au deuxième quart-temps du match de la semaine dernière contre Arkansas State. Bien qu’il soit revenu au troisième quart-temps et ait attrapé une passe, il a immédiatement quitté le jeu après la réception et n’est pas revenu.

Marlin Klein est le tight end remplaçant très médiatisé de l’UM.

Les entraîneurs sont restés discrets sur le statut de Loveland depuis lundi, l’entraîneur principal Sherrone Moore ne l’ayant jamais exclu, mais affirmant plutôt qu’il « laisserait cela aux entraîneurs » pendant que l’ailier rapproché essayait de travailler toute la semaine. Son entraîneur de position, Steve Casula, a déclaré qu’à moins qu’un joueur ne souffre d’une blessure cérébrale ou d’une maladie qui dure toute la saison, tous les joueurs s’entraînent tous les jours, mais que cela peut « être différent » pour chacun, en fonction de leur état de santé.

La présence de Loveland est importante, non seulement en tant que All-American de pré-saison et en tant que choix de premier tour de la draft NFL de l’année prochaine, mais le peu de succès que l’UM a eu dans les airs, il est largement allé au numéro 18. De plus, Michigan travaille sur un nouveau quarterback en la personne d’Alex Orji, qui sera le premier titulaire de sa carrière. La carrure de 6 pieds 5 pouces de Loveland et ses mains sûres auraient été une couverture de sécurité nécessaire.

Au lieu de cela, c’est à Klein d’essayer de montrer la voie en tant que receveur de passes.

Les entraîneurs et les coéquipiers ont été enthousiasmés par Klein, un ailier rapproché de 6 pieds 6 pouces et de 250 livres originaire d’Allemagne, au camp et la semaine dernière, il a fait sa part lorsqu’il a été appelé à la rescousse. Le sophomore en chemise rouge a réalisé trois réceptions pour un total de 42 verges, le meilleur total de l’équipe, et après trois matchs, il est l’un des trois joueurs de l’équipe à avoir récolté 50 verges de réception.

Le Michigan sera également privé du safety Jaden Mangham, du defensive back Micah Pollard, du running back Jordan Marshall et du linebacker Jason Hewlett pour ce match. Ces absences s’ajoutent à celles du safety senior Rod Moore (déchirure du ligament croisé antérieur) qui a été blessé plus tôt ce printemps et qui reste indéfiniment hors jeu.

