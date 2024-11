TDAH non diagnostiqué ; Fraude à Medicare de 54 millions de dollars ; examiner la pénurie de préparations pour nourrissons – Morning Medical Update

© kwanchaihaiudom – stock.adobe.com

25 % des adultes pensent souffrir de TDAH non diagnostiqué

Une enquête menée auprès de 1 000 adultes américains sur Centre médical et faculté de médecine Wexner de l’Ohio State University ont révélé que 25 % des adultes soupçonnent qu’ils pourraient souffrir d’un TDAH non diagnostiqué, bien que seulement 13 % des répondants aient déclaré partager leurs inquiétudes avec leur médecin. De nombreux adultes auto-diagnostiquent leurs difficultés d’attention, de concentration et d’agitation comme des symptômes du TDAH, en grande partie grâce aux vidéos tendances des réseaux sociaux.

« L’anxiété, la dépression et le TDAH – toutes ces choses peuvent se ressembler beaucoup, mais un mauvais traitement peut aggraver les choses au lieu d’aider cette personne à se sentir mieux et à améliorer son fonctionnement », Justin Barterian, Ph.D., professeur adjoint clinique dans l’Ohio. Département d’État de psychiatrie et de santé comportementale, a déclaré dans un communiqué de presse.

Schéma frauduleux de Medicare de 54 millions de dollars

Daniel R. Canchola, MD, 54 ans, de Flower Mound, Texas, a été condamné à 10 ans et un mois de prison et à payer plus de 34 millions de dollars en dédommagement pour son rôle dans une affaire stratagème visant à frauder Medicare de plus de 54 millions de dollars. D’août 2018 à avril 2019, Canchola a prescrit des équipements médicaux durables (DME) et des tests génétiques du cancer à des patients sans jamais les voir ni les traiter. Les bénéficiaires de Medicare ont été ciblés via des campagnes de télémarketing et lors de salons de la santé. Canchola a reçu 30 $ pour chaque ordonnance médicale qu’il a signée, totalisant plus de 466 000 $ en pots-de-vin.

Analyser la pénurie de préparations pour nourrissons de fin 2021 et début 2022

Les Académies nationales ont publié un rapport d’étude consensuelexaminant les défis liés à l’approvisionnement, à la concurrence sur le marché et à la réglementation des préparations pour nourrissons aux États-Unis. L’étude, commandée par la FDA, a expliqué les vulnérabilités des politiques et du marché qui ont contribué à la pénurie et recommande des mesures futures pour à la fois réduire le risque de pénurie et atténuer les effets de toute perturbation future de la chaîne d’approvisionnement.