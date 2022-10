TDAH, long Covid et l’avenir des jeux vidéo sur ordonnance

Sur la planète glaciale de Frigidus, un monde virtuel plein de cavernes glacées et de cascades perfides, votre mission est de dévaler une piste et de cibler les animaux qui volent vers vous. Ce n’est pas exactement facile : se cogner contre les murs – vous naviguez via votre téléphone ou votre tablette – peut ralentir votre avatar, et il existe d’autres personnages destinés à vous distraire de votre objectif. Pourtant, l’idée est qu’à travers tous ces défis, le terrain glacial de Frigidus peut vous donner quelque chose que les autres jeux vidéo n’offrent pas : un traitement médical.

Frigidius n’est qu’une partie de l’univers EndeavorRx, un jeu vidéo conçu pour traiter le TDAH chez les enfants âgés de 8 à 12 ans. Le jeu, qui a été autorisé par la Food and Drug Administration en 2020, est conçu pour inciter les parties de le cerveau que nous utilisons pour concentrer notre attention. Maintenant, la société qui l’a créé, Akili Interactive, espère étendre ses jeux à toutes sortes d’autres conditions, y compris la dépression et le brouillard cérébral de Covid. L’objectif est de créer un nouveau type de médicament, en utilisant la technologie pour délivrer un traitement qui ne nécessite aucune supervision en personne ou risque de provoquer des effets secondaires graves.





Enregistrez-vous pour recevoir le bulletin d’informations

Recoder

Découvrez comment le monde numérique change – et nous change – avec la newsletter hebdomadaire de Recode.

L’idée d’un jeu vidéo sur ordonnance semble farfelue et peut-être contre-intuitive si vous lisez les gros titres mettant en garde contre la montée de la dépendance aux jeux vidéo. Pourtant, des jeux comme EndeavorRx sont attrayants car ils soulèvent la possibilité qu’une activité extrêmement amusante puisse également servir de thérapie potentielle. Cette approche promet de rendre la prestation de traitement beaucoup plus abordable et suggère que nous pouvons transformer les téléphones, tablettes et ordinateurs que nous possédons déjà en appareils médicaux, simplement en téléchargeant une application. Le défi est que l’impact de ces jeux – qui sont encore relativement nouveaux – fait l’objet d’un débat, même si des entreprises comme Akili deviennent publiques et tentent de s’attaquer à davantage de conditions. Cela signifie qu’à l’heure actuelle, ces plates-formes courent le risque de trop promettre et de sous-livrer.

EndeavorRx a un certain soutien scientifique. Après avoir analysé les résultats de cinq essais cliniques avec plus de 600 enfants, la FDA a découvert que le jeu pouvait faciliter « l’amélioration générale de l’attention » et semblait également atténuer d’autres symptômes du TDAH. Bien qu’EndeavorRx ne soit pas conçu pour remplacer un médicament, il n’est disponible que pour les personnes qui ont une ordonnance. Les patients munis d’une ordonnance reçoivent un code d’accès qu’ils peuvent utiliser pour télécharger le jeu. Le prix catalogue du jeu est de 450 $ par mois pour les personnes couvertes par une assurance, mais les personnes qui n’ont pas d’assurance paient 99 $ par mois à prix réduit, bien que toujours coûteux. Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles les dirigeants d’Akili disent qu’EndeavorRx n’est pas seulement un spin sur Mario Kart ou une version gonflée de l’application d’entraînement cérébral Luminosity.

Malgré toute l’énergie «Je ne suis pas comme les autres jeux vidéo», jouer à EndeavorRx semble familier. Vous naviguez dans la galaxie virtuelle en tant qu’avatar caricatural, que vous pouvez habiller de diverses tenues, y compris une tenue équestre et un Congelé-robe de reine des glaces. Dans le jeu plus large EndeavorRx, vous pouvez visiter différents mondes, où vous pouvez sélectionner différentes tâches qui vous mettent au défi de vous concentrer. L’accomplissement de ces tâches vous rapporte des créatures mystiques prisées que vous êtes censé collecter, et le jeu devient plus difficile ou plus facile en fonction de vos performances. L’espoir est qu’entre l’écrasement des cibles et le glissement à travers les zones de puissance, la technologie puisse essentiellement entraîner les patients à rester concentrés.

“Sous le capot se trouvent ces ensembles d’algorithmes vraiment complexes et magnifiques qui créent des stimuli et des boucles de rétroaction fermées pour activer une partie très spécifique du cerveau”, a déclaré Matt Omernick, co-fondateur et directeur de la création d’Akili, à Recode. “Ce moteur en dessous est ce qui produit vraiment des effets durables dans le cerveau, et la belle peau, ou l’emballage ou le vaisseau, est le style, l’apparence et la sensation du jeu vidéo.”

Bien que le produit d’Akili ait été le premier du genre à obtenir l’autorisation de la FDA, il est loin d’être le premier exemple de jeux vidéo utilisés en médecine. Les vétérans ont utilisé des jeux vidéo pour atténuer les symptômes du trouble de stress post-traumatique, et les thérapeutes se sont de plus en plus tournés vers les jeux en ligne pour travailler avec des personnes souffrant de dépression, de schizophrénie et d’anxiété, en particulier pendant la pandémie. Certains experts pensent que ces jeux pourraient faire encore plus avec le décollage de la réalité virtuelle.

Mais les promoteurs peuvent prendre de l’avance sur eux-mêmes. Lorsque la FDA a approuvé EndeavorRx en 2020, l’agence l’a autorisé par le biais d’un processus de commercialisation de dispositifs médicaux à faible risque. EndeavorRx n’est pas encore très populaire non plus : moins de 1 000 ordonnances ont été rédigées pour le jeu au cours du deuxième trimestre de cette année, et seulement 3 % ont été remboursées par les compagnies d’assurance. Certains critiques ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que le jeu n’enseigne aux enfants que comment s’améliorer aux jeux, ce qui est un gain qui ne se traduit pas vraiment dans la vie de tous les jours. L’attrition pourrait également rendre ces types de jeux moins efficaces, comme l’a souligné une étude d’août qui a analysé les personnes utilisant Akili, ainsi que d’autres plates-formes.

« Disons que vous voulez l’étendre à 1 million d’enfants TDAH », explique P. Murali Doraiswamy, co-auteur de l’étude et directeur du programme des troubles neurocognitifs à la Duke Medical School. “Ils doivent être motivés pour le faire.”

Ces inconvénients n’ont pas freiné les aspirations d’Akili. La société travaille déjà sur un jeu pour adultes souffrant de dépression, et des recherches récentes ont indiqué que sa plateforme pourrait aider les personnes atteintes de lupus. Bien sûr, la société espère que le développement de jeux pour toutes ces conditions pourrait devenir une grande entreprise. Akili a levé plus de 160 millions de dollars après être devenu public par le biais d’une SPAC, ou société d’acquisition à vocation spéciale, plus tôt cette année. La société s’est récemment associée à la plate-forme de jeux pour enfants Roblox, signe qu’elle est heureuse de brouiller la frontière entre les jeux vidéo médicaux et traditionnels.

« J’ai toujours trouvé que plus l’activité est intéressante, plus l’activité est amusante, plus quelqu’un est susceptible de venir. Tout comme un médicament, plus il a bon goût, plus quelqu’un est susceptible de le prendre », explique Josué Cardona, qui dirige une organisation à but non lucratif axée sur les jeux vidéo, Geek Therapy.

Tout cela fait partie d’un effort plus large pour réinventer ce que sont les jeux vidéo et ce qu’ils peuvent faire. Il est déjà clair que nos mondes virtuels deviendront plus sophistiqués à mesure que des technologies comme la 5G et le métaverse décollent. Maintenant, il y a une course pour les rendre aussi utiles que possible pour notre vie quotidienne, qu’il s’agisse de les utiliser pour traiter des problèmes de santé mentale, de pratiquer des entretiens d’embauche ou d’apprendre une langue.

Les progrès d’EndeavorRx jusqu’à présent suggèrent que cette course se poursuit, mais nous en sommes encore aux premiers jours. Pour l’instant, on ne sait pas encore quel impact cette nouvelle approche des soins de santé pourrait avoir. Pourtant, il semble juste de dire qu’au moins une partie de l’aide que les enfants reçoivent du jeu de l’entreprise est réelle, même si la planète de Frigidus ne l’est pas.

Cette histoire a été publiée pour la première fois dans la newsletter Recode. Inscrivez-vous ici pour ne pas rater la prochaine !