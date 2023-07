TDAH et épilepsie chez l’adulte : ce qu’il faut savoir

« Pour certaines personnes qui manifestent des crises, il existe des lésions cérébrales sous-jacentes », a déclaré Elissa Yozawitz, MD, directeur de la neurologie néonatale et professeur adjoint de neurologie et de pédiatrie au Montefiore Health System et au Albert Einstein College of Medicine de New York. « Certaines de ces personnes ont un dysfonctionnement prédominant des neurones inhibiteurs conduisant à une prédominance excitatrice et à une hyperexcitation cérébrale accompagnée de TDAH. Ceux qui ont une surexcitation cérébrale manifesteront un TDAH.

UN nouvelle étude Des chercheurs britanniques ont également découvert que les spasmes épileptiques de la petite enfance peuvent entraîner des symptômes de TDAH plus tard dans l’enfance et l’adolescence. Des crises d’épilepsie sévères au cours des 2 premières années de la vie d’un enfant peuvent ouvrir une voie qui provoque le développement ultérieur des symptômes du TDAH. Ceci est dû à une connexion avec le complexe de sclérose tubéreuse (TSC), une condition qui provoque des mutations génétiques.

« Il y a un taux plus élevé de troubles psychologiques chez les jeunes atteints d’épilepsie par rapport à ceux souffrant d’autres troubles chroniques, y compris le TDAH », a déclaré Romanowski. « Le mécanisme exact reliant les deux troubles n’est pas complètement élucidé. La coexistence d’autres troubles du développement, un mauvais contrôle des crises et l’utilisation de plusieurs anticonvulsivants peuvent tous jouer un rôle dans le TDAH et l’épilepsie.