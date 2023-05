TDAH chez les jeunes adultes

Pour établir un diagnostic, votre médecin procédera très probablement à une série de tests. Ils vous feront passer un examen physique pour exclure d’autres conditions, vous poseront des questions sur vos antécédents médicaux et d’autres conditions que vous pourriez avoir, et feront des tests psychologiques et utiliseront des échelles d’évaluation du TDAH pour examiner plus en profondeur vos symptômes.

Il existe trois principaux types de TDAH, et les tests peuvent dépendre de vos symptômes. Les genres sont :

Hyperactif-impulsif. C’est la forme la moins courante de TDAH. Cela vous amène à agir de manière impulsive et à avoir des tendances agitées.

Ce type implique des problèmes avec votre capacité à prêter attention. Combiné. C’est le type le plus courant et présente les symptômes des deux autres formes.

Parfois, une personne qui n’a pas l’un des deux premiers types passera des années sans diagnostic. Parce qu’ils ont des symptômes d’un seul type, leur médecin pourrait ne pas reconnaître leur TDAH plus tôt.

Les personnes atteintes de TDAH peuvent également être ce que les médecins appellent «de haut niveau», ce qui signifie qu’elles ont pu traverser la vie sans aucun problème majeur. Il se peut qu’ils ne se rendent pas compte qu’ils souffrent de TDAH et qu’ils ont développé des habiletés d’adaptation pour masquer leurs symptômes.

Zach est maintenant étudiant diplômé à l’Université Rockefeller de New York. Il dit que son haut niveau de fonctionnement l’a porté tout au long de ses études primaires et de la majeure partie de ses études collégiales. «Il peut parfois être facile de ne pas voir ceux qui fonctionnent bien», dit-il.