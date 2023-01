TCU renverse le Michigan en demi-finale des éliminatoires sauvages

Une fois de plus, cependant, le Michigan n’a pas pu arrêter TCU au moment le plus important.

Au troisième et au septième rang, Duggan a frappé Quentin Johnston sur une courte traversée et le receveur vedette a traversé un tacle et a boulonné 76 verges pour un touché et les Horned Frogs avaient une marge de manœuvre bien nécessaire.

C’était à peine suffisant.

Lorsque TCU a été bloqué sur des fissures consécutives de l’intérieur de la ligne de 1 mètre en prolongation de sa défaite contre l’État du Kansas lors du match de championnat du Big 12, Dykes s’est immédiatement engagé à être meilleur là-bas si son équipe entrait en séries éliminatoires. Plus tôt cette semaine, il a déclaré que les grenouilles cornues devraient être plus fortes à l’avant, mais aussi plus créatives.

“Nous y avons consacré beaucoup de travail, beaucoup d’attention”, a déclaré Dykes. “Quand vous regardez le football universitaire de nos jours, les équipes sont si égales, généralement ce que le jeu se résume à être capable de convertir les troisièmes essais et, en particulier, les quatrièmes essais et les situations de score.”

Dykes s’est avéré prémonitoire.

Après que Duggan – qui a été poussé par derrière par quelques coéquipiers – ait été arrêté lors d’une furtivité sur le troisième et le but au 1, il a roulé sur sa gauche avant de se présenter sur le terrain et a renversé la sécurité du Michigan Rod Moore, qui s’était précipité pour le rencontrer sur la ligne de but, mettant les grenouilles cornues devant, 14-0.

La prochaine fois que TCU était à distance de frappe, Duggan a décroché le deuxième et le but au Michigan 6, a évité le blitz de nickel Mike Sainristil et a frappé le receveur Taye Barber, qui avait couru à travers la formation, est sorti d’un petit tacle par cornerback DJ Turner et délimité dans la zone des buts.

Étonnamment, les parvenus étaient en hausse par un surprenant 21-3.

Pendant ce temps, le Michigan a pataugé quand il a reniflé la zone des buts, principalement en étant trop intelligent pour son propre bien – comme si Rich Rodriguez avait détourné le casque de Harbaugh.

Les Wolverines, quatrième et but au 2, ont couru leur version du Philly Special, l’inverse et le renvoi au quart-arrière que les Eagles de Philadelphie ont utilisé avec beaucoup de succès pour embobiner les Patriots de la Nouvelle-Angleterre au Super Bowl en 2018.