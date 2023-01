TCU ‘out-Michiganed’ Michigan en courant partout dans la meilleure défense de course du Big Ten

GLENDALE, Arizona – Alors que les confettis tombaient toujours du plafond alors que le Michigan regardait TCU célébrer une demi-finale des éliminatoires de football universitaire 51-45 au Fiesta Bowl, un assistant du Michigan a évalué la victoire bouleversée des Horned Frogs dans un match où l’outsider a couru pour 263 verges sur la défense contre la course n ° 1 du Big Ten.

“C’est ce qui se passe quand tout le monde dans votre immeuble, et tous vos fans, pensent que vous allez juste battre (diable) l’autre équipe”, a déclaré cet entraîneur. L’athlétisme.

Ce qui était encore plus impressionnant pour TCU: courir partout dans le Michigan malgré la perte du porteur de ballon étoile Kendre Miller à cause d’une blessure en première mi-temps. Son remplaçant, Emari Demercado, a couru sur 150 verges contre une défense qui n’avait accordé plus de 148 verges à aucune équipe cette année, ou plus de 196 à aucune équipe l’an dernier.

La demi-finale du CFP de samedi contrastait fortement avec l’énorme victoire du Michigan à Columbus, où les Wolverines étaient les grands outsiders. Dans ce match, presque tout le monde, sauf les joueurs de la ligne de touche du Michigan, croyait que l’hôte de l’État de l’Ohio allait fouetter le Michigan. Mais les Wolverines étaient convaincus qu’ils étaient l’équipe la plus coriace avec la grosse puce sur les épaules et ont fait exploser leur rival, 45-23. C’était, après tout, la même équipe qui a remporté les Joe Moore Awards consécutifs, honorant la meilleure ligne offensive du pays, et ici, ils se faisaient « surpasser le Michigan » par les finalistes du Big 12.

“Écoutez, je l’ai entendu”, a déclaré l’entraîneur du TCU, Sonny Dykes, à propos de tous les bavardages prédisant que son équipe serait mutilée. “Cela m’a frustré. Encore une fois, je crois en nos joueurs. Écoutez, je pense que nous sommes une équipe de football physique et dure d’esprit. Cela m’a dérangé que nous entendions toute la semaine comment nous allions nous aligner et courir et tout ça. Et je suis sûr que ces gars-là étaient extrêmement motivés.

Le secondeur du TCU Dee Winters a joué un rôle important dans une défense qui a ralenti le match de course du Michigan. Il a dit que toutes les discussions sur les Wolverines ayant un certain avantage physique ont certainement donné aux Horned Frogs une motivation supplémentaire.

“Nous avons entendu toute la semaine qu’ils allaient nous surpasser physiquement”, a-t-il déclaré. “Je pense que les gars ont bien géré la situation pendant les entraînements et étaient très physiques, et cela s’est vu ce soir.”

L’attaque de TCU, qui provient de l’arbre Air Raid, a eu une puissante attaque de course toute la saison, avec une moyenne de 5,23 verges par course – n ° 2 dans le Big 12 et n ° 18 dans le pays. Le facteur supplémentaire du quart-arrière à double menace de TCU, Max Duggan, a donné encore plus de problèmes à une défense du Michigan qui luttait avec une solide ligne offensive de TCU.

“Il y avait beaucoup de gars hors de position et qui n’exécutaient pas”, a déclaré le secondeur senior Michael Barrett. «Ils ont juste eu le dessus sur nous aujourd’hui. Ils se sont mélangés dans différentes courses et l’ajout du QB aux ajustements de course supplémentaires rend plus difficile la défense avec un quart-arrière comme celui-là. Ils n’ont rien fait à quoi nous ne nous attendions pas. »

Le protège-nez du Michigan, Mazi Smith, a crédité les grenouilles cornues pour leur plan et la façon dont elles ont pu profiter de l’espace.

“Avant, nous avons joué un match physique, mais ce n’était pas assez physique”, a-t-il déclaré. « Les secondeurs sont venus combler le vide. Parfois, les choses ne vont pas dans votre sens. C’est un match de football – une volonté contre une volonté, et ils le voulaient aussi.

«Je regarde TCU comme s’ils jouaient du bon football. Ils ont de gros gardes. Gros tacles. Ils ont un bon centre. Ils ont un très bon arrière qui court comme Derrick Henry. Ces garçons peuvent jouer. C’est un match éliminatoire de football universitaire. On n’y arrive pas en suçant.

(Photo du haut d’Emari Demercado : Lance King / Getty)