TCU-Georgia College Football Playoff Tendances des paris sur les matchs de championnat

Le 9 janvier, les Georgia Bulldogs affronteront les TCU Horned Frogs lors de la neuvième édition du Éliminatoires de football universitaire (CFP) Match de championnat national.

La Géorgie a ouvert en tant que favori de 13,5 points à Pari FOX avec une ouverture Plus/Moins (total) à 61,5.

Selon FOX Sports Research, il s’agit du plus grand écart pour un match pour le titre depuis que le BCS en a institué un en 1998. Le sommet précédent est survenu lorsque Miami était un favori de 12 points sur l’État de l’Ohio lors du match de championnat BCS 2002.

Kirby Smart & Co. fera sa troisième apparition dans le jeu, perdant face à Alabama lors de la saison 2017, puis en battant le Tide lors du titre national de l’an dernier. TCU, quant à lui, fera sa première apparition dans la grande danse sous la direction de l’entraîneur-chef de première année Sonny Dykes.

Pour décomposer le grand jeu encore plus profondément, FOX Sports Research a décidé de jeter un œil aux tendances historiques des matchs de championnat pour vous donner un avantage sur les paris lundi. Vous trouverez ci-dessous des tendances disséquées à partir de deux lentilles temporelles différentes : le début de l’ère BCS (depuis 1998) suivi du début de l’ère CFP (depuis 2014).

Plongeons-nous !

Voici comment les équipes se sont comportées contre la propagation (ATS) et directement vers le haut (SU), ainsi que diverses notes concernant le Over / Under.

Depuis le début du BCS (1998) :

Les favoris sont 12-12 ATS et 15-9 SU dans le match de championnat

Les outsiders à deux chiffres ont une fiche de 2-0 ATS et SU dans le championnat national; L’Oklahoma (+11,5) a battu l’État de Floride lors de la saison 2000, et état de l’Ohio (+12) a battu Miami lors de la saison 2002

Les favoris à plus de sept points dans le match pour le titre sont 3-5 ATS et 4-4 SU

Les équipes SEC sont 14-6 ATS et 14-6 SU dans le match de championnat

Les équipes du Big 12 sont 2-5 ATS et 2-5 SU dans le match pour le titre

L’équipe n ° 1 dans le sondage AP a une fiche de 11-10 ATS et SU dans le match pour le titre

L’équipe n ° 3 dans le sondage AP est 3-5 ATS et 2-6 SU dans le match de championnat

The Over a frappé dans 13 des 24 matchs du championnat national (une poussée)

Dans les jeux où le Over/Under était supérieur à 60, le Under a frappé dans quatre des sept matchs (une poussée)

La Géorgie cherche à devenir le deuxième champion national consécutif de l’ère BCS. L’Alabama l’a fait en 2011 et 2012.

L’Alabama l’a fait en 2011 et 2012

Depuis le début du CFP (2014) :

Les favoris sont 3-5 ATS et 5-3 SU dans le match de championnat

Les favoris de six points et plus sont 1-3 ATS et 2-2 SU dans le match pour le titre

Les équipes SEC sont 4-5 ATS et 5-4 SU dans le match de championnat

Le Big 12 n’a jamais eu d’équipe dans le match pour le titre

L’équipe n ° 1 dans le sondage AP est 3-3 ATS et 2-4 SU dans le match de championnat

L’équipe n ° 3 dans le sondage AP est 3-3 ATS et 2-4 SU dans le match pour le titre

The Over a frappé dans cinq des huit matchs du championnat national (une poussée)

Dans les jeux où le Over / Under était supérieur à 60, il s’est divisé à 1-1, avec une poussée en trois jeux combinés

La Géorgie est 2-0 ATS et 1-1 SU dans le match de championnat

Les Bulldogs cherchent à devenir le premier champion national consécutif de l’ère CFP

Alors êtes-vous prêt à parier sur le jeu du titre CFP ? Dirigez-vous vers Pari FOX maintenant pour tous vos paris !

& ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; nbsp;