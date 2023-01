TCU aurait embauché Kendal Briles de l’Arkansas en tant que coordinateur offensif

Moins d’une semaine après que Garrett Riley ait quitté TCU pour occuper le poste de coordinateur offensif à Clemson, les Horned Frogs ont trouvé son remplaçant.

Kendal Briles, qui a été coordinateur offensif / entraîneur des quarts de l’Arkansas depuis 2020, quitte pour devenir le coordinateur offensif de TCU, selon ESPN.

Sous la direction de Briles, les Razorbacks ont récolté en moyenne 32,5 points par match en 2022, se classant sixième de la SEC et 35e au niveau national. L’Arkansas a obtenu en moyenne moins de 22 points par concours en 2019, l’année avant que Briles ne prenne le poste d’OC.

Avant d’arriver en Arkansas, Briles s’est arrêté à Florida State (2019), Houston (2018), Florida Atlantic (2017) et Baylor (2008-16).

Briles rejoint maintenant l’un des meilleurs esprits offensifs du football universitaire à Sonny Dykes, qui entame sa deuxième saison à Fort Worth. Dykes a aidé à guider TCU vers une saison 2022 mémorable, qui comprenait un voyage au championnat national des éliminatoires de football universitaire, où les Horned Frogs ont perdu 65-7 contre la Géorgie. TCU devra remplacer plusieurs armes offensives clés, notamment le quart-arrière Max Duggan, le porteur de ballon Kendre Miller et le receveur Quentin Johnston.

L’offensive des Horned Frogs a récolté en moyenne 38,8 points par match la saison dernière, qui s’est classée première dans la Grand 12 et neuvième parmi toutes les équipes FBS.

En savoir plus sur le football universitaire :

Les meilleures histoires de FOX Sports :

Obtenez plus du football universitaire Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore