TCU ajoute un autre chapitre mémorable à sa saison de contes

Bryan Fischer Écrivain de football universitaire

GLENDALE, Arizona — Le football est un sport enraciné dans la physique.

Vingt-deux joueurs s’affrontent avec des forces impossibles à travers le temps et l’espace à chaque cliché, tout comme l’objet en mouvement au cœur de celui-ci, une peau de porc, se déplace jusqu’à ce qu’il soit arrêté, ou qu’il soit arrêté pour la célébration ou le désespoir.

Alors que la soirée descendait dans les derniers vestiges de la dernière nuit de 2022 et que l’horloge atteignait des zéros après le Fiesta Bowl le plus fou de mémoire récente, la physique a pris une brève pause. Tout comme une célébration bruyante a débuté après le n ° 3 CGU Le remarquable bouleversement 51-45 du Michigan très favorisé le soir du Nouvel An, les confettis violets et blancs qui ont plu du toit du State Farm Stadium semblaient rester immobiles dans l’air vicié du désert et planer au-dessus de la fête en dessous.

TCU bouleverse le Michigan dans le Fiesta Bowl

Les panneaux Hypnotoad qui étaient toujours présents le long de la ligne de touche ont cessé de tourner. Les gros joueurs de ligne offensifs et défensifs sont soudainement devenus légers sur leurs pieds et suspendus dans des étreintes en l’air. Les mains qui ont passé une grande partie de la nuit à transpirer une incroyable demi-finale aller-retour des éliminatoires de football universitaire étaient soudainement sèches et constamment levées au-dessus des têtes de joie. Auparavant, les pom-pom girls aéroportées se sont collées à l’herbe naturelle sous le choc de ce qui s’est passé.

Ce n’était qu’un bref moment d’animation suspendue, mais c’était un moment que les fans de Horned Frogs chériront pour toujours alors que ces souvenirs d’un voyage remarquable se sont inondés d’un coup. C’était un moment qu’ils attendaient apparemment depuis une éternité maintenant sur le point d’être réalisé.

Enfin, l’école méprisée par ses pairs, mise à l’écart par des conférences cratérisantes, et qui a commencé tout en bas des échelons inférieurs du sport, avait en effet finalement atteint le précipice de tout cela alors que personne n’y croyait.

“Écoutez, c’est toute notre vie. C’est la vie de ces joueurs de football, la vie de l’équipe d’entraîneurs. C’est ce que nous faisons. Nous y mettons notre cœur et notre âme”, a déclaré Sonny Dykes, épuisé, à un match de devenir le quatrième entraîneur-chef à l’ère AP Poll pour remporter un titre national lors de sa première année avec un programme. “Tout le monde ici fait une tonne de sacrifices. Vous mettez tellement de choses, vous devenez parfois un peu émotif.

“Je veux dire, quel enfer d’un match de football.”

Quel match de football en effet. Ce n’était pas seulement une demi-finale banale pour le droit de jouer pour le championnat. Ce fut un match épique qui sera discuté pendant des siècles comme l’un des jeux les plus excitants de tous les temps avec les enjeux à égaler.

Gros jeux ? Il avait 25 combinés de plus de 15 verges.

La défense? Malgré ce que dit le score final, il y en avait beaucoup aussi. Bud Clark et Dee Winters de TCU ont chacun marqué sur une paire de retours d’interception remarquables, et ils faisaient partie d’une unité qui a détourné les Wolverines et leur offensive stellaire de la zone des buts à trois reprises en atteignant la zone rouge en première mi-temps seulement. .

Ensuite, il y a eu le va-et-vient de la fin de la deuxième mi-temps qui sera rejoué pendant des siècles. À un moment donné, les deux équipes ont échangé sept entraînements de moins d’une minute qui ont produit cinq touchés et un échappé récupéré.

“C’est assez surréaliste pour moi de le faire pendant 30 ans et ensuite (gagner) comme ça, je ne peux pas y croire”, a fait remarquer l’entraîneur des receveurs TCU Doug Meacham, qui a passé six ans à l’école. “Vous commencez juste à penser à gagner un à la fois et à faire du prochain match le jeu le plus important, en construisant au fur et à mesure. Ensuite, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Vous commencez à penser à jouer pour des choses, et maintenant, ça devient réel. Vous savez, le Michigan, c’est une grande école, ils ont beaucoup de gens qui les soutiennent. Nous ne sommes qu’une petite école privée au Texas… et nous les avons battus.

TCU est la deuxième plus petite école du Power 5 en termes d’inscription, et certainement la plus petite de loin à avoir jamais participé aux éliminatoires de football universitaire. C’est presque inhérent à leur ADN d’être les petits gars, ahem crapauds, qui pourraient. Au milieu de tous les obstacles qui leur sont lancés, ils ont continué à dépasser les attentes et à prospérer.

Lorsque la Conférence du Sud-Ouest s’est séparée, l’université n’avait pas la base d’anciens élèves ni le succès historique pour être convoitée par d’autres ligues. Sans aucun soutien politique pour rejoindre le Big 12 nouvellement formé, ils ont coulé jusqu’au WAC, juste pour trouver un point d’atterrissage. Après que Dennis Franchione ait trouvé un certain succès et se soit lancé dans un travail plus important, la direction de l’école s’est tournée vers son coordinateur défensif peu connu, Gary Patterson, pour l’aider à créer plus d’élan et à démarrer une trajectoire ascendante qui ne s’est toujours pas arrêtée.

Patterson est rapidement devenu le rocher dont le programme avait besoin et s’est fait un nom en prenant des recrues sous-évaluées ou négligées et en les transformant en acteurs clés alors que le programme commençait à gagner et à gagner gros. Ils ont quitté le WAC pour la Conférence USA et sont rapidement passés à Mountain West, beaucoup plus difficile. Après avoir envisagé un mouvement encore plus important et accepté brièvement de rejoindre le Big East, ils ont finalement convaincu un certain nombre de leurs anciens rivaux SWC de les laisser rejoindre le Big 12 en 2012.

Tout comme beaucoup pensaient qu’ils trouveraient leur nouvelle maison dans le Power 5 difficile, les grenouilles cornues aimaient prouver le contraire aux autres. Ils ont failli participer aux premières éliminatoires de football universitaire de 2014, mais ont été laissés de côté de manière controversée le dernier week-end et ont terminé la saison au troisième rang du pays.

Pourtant, TCU n’a jamais pu revenir au même niveau et le programme a semblé stagner après avoir atteint le match pour le titre Big 12 en 2017. Patterson, qui a connu un grand succès pendant une grande partie de son temps en tant qu’entraîneur-chef de TCU et a une statue à l’extérieur d’Amon Le stade G. Carter a finalement été mis à la porte après un départ 3-5 la saison dernière.

“Ce fut la décision la plus difficile que nous ayons prise au cours de nos 150 ans d’histoire. Gary Patterson a construit ce programme de football et il mérite beaucoup de crédit pour ce que nous faisons ici aujourd’hui”, a déclaré le directeur sportif de TCU, Jeremiah Donati. “En même temps, nous devions apporter un changement. Nous devions faire avancer le programme. Alors, lorsque nous avons pris la décision, Sonny est apparu très rapidement comme le choix facile. Il a coché toutes les cases dont nous avions besoin.”

Alors que certains AD ont peut-être été effrayés en embauchant quelqu’un qualifié d’entraîneur-chef de rechapage, Dykes a fini par être exactement ce dont le programme à l’esprit défensif avait besoin : quelqu’un qui comprend ce que c’est que de surfer sur les hauts et les bas du football universitaire, mais qui s’en sort mieux. d’un autre côté.

Maintenant, il a son équipe sur le point de tout gagner après une remarquable campagne remplie de retours.

“Nos joueurs et entraîneurs, je pense que nous avons fait du très bon travail après la défaite de l’État du Kansas, en se regardant dans le miroir et en disant:” Hé, regardez, que pouvons-nous faire de mieux? C’est ce que j’aime dans ce groupe”, a ajouté Dykes. “Personne ne blâme jamais personne d’autre. Personne ne pointe du doigt. L’attaque ne blâme pas la défense. La défense ne blâme pas l’attaque. Il n’y a rien de tout cela dans cette équipe de football. Nous sommes tous dans le même bateau.”

Cela a été particulièrement vrai tout au long de la remarquable course de cette équipe en 2022, qui a comporté retour après retour, y compris une séquence de sept matchs en conférence qui les a vus gagner chaque match par 10 points ou moins. Les Horned Frogs ont été initialement choisis pour terminer septième du sondage de pré-saison Big 12, mais ont terminé deuxièmes et ont quand même réussi à devenir la première équipe de la ligue – et la première du Lone Star State lui-même – à remporter un match éliminatoire.

Pas mal pour un groupe qui n’a même pas reçu de votes dans le sondage AP Top 25 jusqu’à ce que six semaines se soient écoulées dans la saison. Et pas mal pour une équipe qui a forcé les Wolverines auparavant invaincus à recourir à des scintillements de puces et à des jeux de tir juste pour revenir dans un jeu qui tendait vers une autre éruption CFP à un moment donné.

“Le football est un jeu qui consiste à frapper les gens dans la bouche et à se faire frapper dans la bouche”, a déclaré le secondeur Johnny Hodges. “Ils sont allés au fond de leur livre de jeu. Je ne pense pas qu’ils s’attendaient à notre physique. Nous les avons entendus toute la semaine dire qu’ils allaient courir avec facilité. Nous avons pris cela comme une puce sur notre épaule et je savais que nous allions jouer bien parce qu’ils ne regardaient pas le film et ne voyaient pas ce que nous avons fait.

“Quand ils allaient vraiment au fond de leur sac, je savais que nous étions dans leur tête, et ils n’étaient pas sûrs de devoir faire ça.”

Le Michigan a retourné le ballon trois fois dans le match, et malgré une moyenne de sept verges par jeu, les Wolverines se sont retrouvés vides lors de deux voyages dans la zone rouge, et se sont contentés d’un panier court sur la ligne des 2 verges. Ils ont eu 18 entraînements remarquables et 15 points de retard sur les chiffres d’affaires, mais le Michigan n’a jamais mené.

“Ils n’ont jamais joué le 3-3-5. J’ai l’impression que c’était une grande clé de ce match ce soir”, a déclaré Clark, qui a enregistré un choix de 41 verges lors du deuxième entraînement du match pour donner à TCU une avance. jamais renoncé. “Ils jouent généralement des équipes en quatre essais (fronts de ligne). C’est un look différent pour eux. Ils n’ont jamais vu personne en trois essais.”

Bien que qualifié par certains de recrue quatre étoiles, Clark était emblématique d’une foule d’opprimés se réunissant pour alimenter cette course. Le deuxième était un des 350 meilleurs joueurs du pays lorsqu’il a quitté le lycée et en dehors des 10 meilleurs joueurs de l’État de Louisiane. Pourtant, l’ancienne recrue de Patterson s’est avérée être un élément clé de l’opération en backend, enregistrant sa cinquième interception de l’année, la meilleure de son équipe. Il est devenu l’une des figures clés de la défense TCU, obstruant les voies de dépassement et brisant les passes profondes avec la longueur et la vitesse.

“Personne ne pensait que nous allions gagner, tout le monde doutait de nous”, a ajouté le garde offensif Steve Avila, le premier All-American de consensus de l’école en sept saisons. “Quand nous repensons à tous les entraînements de 5 heures du matin, à tous les entraînements que nous avons suivis, c’est la preuve de ce travail. C’est tout ce à quoi je peux penser, et je suis tellement fier de tout le monde.”

Ce travail acharné s’est avéré payant alors que les deux parties ont échangé des foin sur le tronçon, une bataille de poids lourds qui a été introduite à juste titre par Michael Buffer avant le match.

Cependant, chaque fois qu’ils étaient poussés au bord du gouffre, TCU a trouvé un moyen.

Le tailback partant Kendre Miller s’est blessé au genou en se faisant plaquer près de la ligne de but à la fin de la première mi-temps. Mais la sauvegarde Emari Demercado est entrée et le jeu au sol a en fait commencé à décoller pour les grenouilles cornues. L’aîné, qui a grandi à quelques kilomètres du site du prochain match pour le titre national à Inglewood, en Californie, et a fait une halte dans les rangs des collèges juniors avant d’arriver à Fort Worth, a enregistré un sommet en carrière de 150 verges et un touché sur la nuit.

Ensuite, il y avait le quart-arrière Max Duggan, qui a commencé l’année sur le banc mais s’est retrouvé finaliste du trophée Heisman. C’était loin d’être la meilleure sortie du signaleur vétéran (14-29, 225 verges, deux touchés, deux interceptions), mais il a livré beaucoup de moments qui ont montré le moxie qui a amené les Frogs à ce point. Il a échappé à la pression tout au long de la nuit et a effectué un lancer en rétropédalage avec deux défenseurs dans son visage que Quentin Johnston a accroché dans les airs pour une passe de touché de 76 verges quelques instants seulement après que les Wolverines aient réduit l’avance à trois.

C’était une passe qui semblait suspendue dans les airs juste une fraction de seconde de plus qu’elle n’aurait dû, atterrissant à l’endroit parfait au moment parfait. C’était un jeu approprié pour une paire de joueurs d’une équipe dont le destin les a guidés au bord du championnat national le plus sorti de nulle part depuis Georgia Tech en 1990.

Aperçu du championnat national : Géorgie contre TCU

“Il fut un temps là-bas, juste au moment où nous avons pris un genou, où j’ai pensé à mon père (Spike Dykes), pensé à (mon défunt mentor Mike Leach). C’est assez spécial quand vous pouvez gagner l’un de ces matchs. Et vous avez certainement j’aimerais que vous puissiez le partager avec eux », a fait remarquer Dykes au milieu de légères pauses. “Vous sentez leur présence, vous le sentez vraiment. Et c’était une fusillade à l’ancienne, et quelque chose dont il aurait bien aimé, c’est sûr.”

Pour un sport si enraciné dans les mouvements physiques continus qui définissent chaque compétition, le football universitaire prend souvent tout son sens dans ces moments brefs et vacillants où vous pouvez faire une pause et réfléchir à tout cela.

C’est quelque chose que TCU fait beaucoup de nos jours alors que les grenouilles cornues écrivent le prochain chapitre de leur remarquable route vers le sommet.

Lire la suite:

Les meilleures histoires de FOX Sports :

Bryan Fischer est un écrivain de football universitaire pour FOX Sports. Il couvre l’athlétisme universitaire depuis près de deux décennies dans des points de vente tels que NBC Sports, CBS Sports, Yahoo! Sports et NFL.com entre autres. Suivez-le sur Twitter à @BryanDFischer.