TCS licencie 16 employés et interdit six fournisseurs | Actualité économique

Nouvelles Entreprise Entreprises TCS licencie 16 employés et interdit six fournisseurs

En juin de cette année, un article de presse a rapporté que certains cadres supérieurs du TCS acceptaient des pots-de-vin de la part de sociétés de placement de personnel pour fournir des emplois à leurs candidats. TCS, le 23 juin, a déclaré avoir lancé une enquête pour examiner les allégations relatives à la fonction de gestion des ressources.

TCS a réitéré que l’arnaque n’implique aucune fraude de la part ou contre l’entreprise et qu’elle n’a aucun impact financier. (Image représentationnelle)

La plus grande société informatique du pays, Tata Consultancy Services Ltd (TCS), a annoncé dimanche avoir conclu son enquête sur l’escroquerie à l’embauche et licencié 16 employés impliqués dans cette affaire.

En outre, six entités fournisseurs, leurs propriétaires et leurs sociétés affiliées se sont vu interdire de faire des affaires avec TCS, a indiqué la société spécialisée dans les logiciels dans un dossier d’échange.

Vous avez épuisé votre

limite mensuelle d’histoires gratuites. Pour continuer la lecture,

inscrivez-vous ou connectez-vous simplement

Continuez à lire ceci et d’autres histoires premium avec un abonnement Express.

Cet article premium est gratuit pour le moment. Inscrivez-vous pour lire plus d’histoires gratuites et accéder aux offres des partenaires.

Continuez à lire ceci et d’autres histoires premium avec un abonnement Express.

Ce contenu est exclusif à nos abonnés. Abonnez-vous maintenant pour obtenir un accès illimité aux histoires exclusives et premium de The Indian Express.

En juin de cette année, un article de presse a rapporté que certains cadres supérieurs du TCS acceptaient des pots-de-vin de la part de sociétés de placement de personnel pour fournir des emplois à leurs candidats. TCS, le 23 juin, a déclaré avoir lancé une enquête pour examiner les allégations relatives à la fonction de gestion des ressources. « Notre enquête a révélé que 19 employés étaient impliqués et des mesures ont été prises contre tous comme détaillé ici : 16 employés ont été licenciés de l’entreprise pour violation du code de conduite, et 3 employés ont été démis de leurs fonctions de gestion des ressources », a déclaré l’entreprise. . Les plus lus 1

Quand l’ancien chef de l’ISRO s’est vu dire de « se perdre » par le centre satellite de l’ISRO 2

Liste confirmée des candidats de Bigg Boss 17 : Munawar Faruqui, Ankita Lokhande-Vicky Jain, Isha Malviya-Abhishek Kumar dans l’émission Salman Khan Voir plus TCS a réitéré que l’arnaque n’implique aucune fraude de la part ou contre l’entreprise et qu’elle n’a aucun impact financier. Le problème concerne la violation du code de conduite de l’entreprise par certains employés et fournisseurs fournissant des sous-traitants et aucun dirigeant clé de l’entreprise n’a été impliqué. L’entreprise a déclaré qu’elle continuerait à améliorer ses mesures de gouvernance, notamment une rotation régulière du personnel occupant des rôles clés dans la fonction de gestion des ressources et des analyses améliorées sur la gestion des fournisseurs. Cela impliquera également des déclarations périodiques des fournisseurs sur la conformité au code de conduite de Tata et la connaissance de votre processus fournisseur pour couvrir des déclarations supplémentaires et des audits des processus de gestion des fournisseurs.