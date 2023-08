TCL Tab 10 Gen2, Tab 10L Gen2, RayNeo X2 annoncés

TCL a organisé son grand événement mondial de lancement de produit phare au cours duquel nous avons assisté à une multitude d’annonces. Nous avons déjà couvert les téléphones TCL 40 NxtPaper dans un et nous tournons maintenant notre attention vers les tablettes Android TCL Tab 10 Gen2 et Tab10L ainsi que les lunettes de réalité augmentée (AR) RayNeo X2.

TCL Onglet 10 Gen2 et Onglet 10L Gen2

La TCL Tab 10 Gen2 apporte un écran LCD IPS de 10,36 pouces avec une résolution de 1 200 x 2 000 px et un chipset Helio P22T ainsi que 4 Go de RAM et 64/128 Go de stockage qui est également extensible via l’emplacement pour carte microSD. L’ardoise présente un corps métallique mince de 7,4 mm et ne pèse que 425 grammes. Il y a une caméra frontale de 5MP tandis que l’arrière comprend un jeu de tir de 8MP et un flash LED. La Tab 10 Gen2 prend en charge la saisie au stylet et contient également deux haut-parleurs





La Tab 10L Gen2 apporte un écran LCD IPS de 10,1 pouces avec une résolution de 800 x 1 200 px et un chipset Mediatek MT8766B avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage qui est à nouveau extensible via l’emplacement microSD. Vous disposez également d’une paire d’appareils photo 2MP à l’avant et à l’arrière ainsi que de deux haut-parleurs et d’une prise casque. Le côté logiciel des deux ardoises est couvert par Android 13 tandis que leurs batteries ont une capacité de 6 000 mAh et prennent en charge une charge de 10 W via USB-C. .





La TCL Tab 10 Gen2 est au prix de 169 € tandis que la Tab 10L Gen2 est au prix de 109 €. Les deux seront bientôt disponibles en Europe.

TCL RayNeo X2

Les lunettes RayNeo X2 AR sont dotées d’écrans binoculaires à guide d’ondes optiques microLED couleur avec une précision allant jusqu’à 1 000 nits. Les lunettes sont alimentées par la plateforme Snapdragon XR2 de Qualcomm.









TCL commercialise le RayNeo X2 comme l’assistant intelligent idéal capable de traduction multilingue en temps réel, de navigation avec des points de repère interactifs ainsi que d’appels vidéo et de lecture de musique via les haut-parleurs intégrés. Les tiges comprennent également une caméra qui peut être utilisée pour capturer des images et des vidéos. Les lunettes disposent d’une batterie de 590 mAh qui offre jusqu’à 3 heures d’utilisation continue.











TCL RayNeo X2 en action

TCL RayNeo X2 sera d’abord lancé en Chine dans les semaines à venir, suivi d’une sortie mondiale plus tard cette année.