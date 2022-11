TCL Stylus 5G Review: comment 4 mois se sont passés avec ce téléphone à 258 $

Sur le papier, le Stylet TCL 5G est une valeur fantastique : il possède un grand écran de 6,81 pouces avec une résolution de 1 080 pixels, une compatibilité 5G, une version propre d’Android 12 et quatre caméras arrière ancrées par un capteur de caméra principal de 50 mégapixels. Il y a aussi un emplacement dédié pour son stylet magnétique inclus. Son prix est de 258 $ (environ 215 £ ou 385 AU $), ce qui devrait en faire un excellent choix de productivité pour les dépensiers soucieux des coûts.

Mais au cours des quatre mois que j’ai passés à tester ce téléphone, une série de problèmes logiciels ont rendu le TCL Stylus 5G difficile à utiliser. J’ai rencontré des réinitialisations aléatoires, des problèmes Bluetooth et un crash fatal nécessitant une réinitialisation d’usine.

TCL a reproduit les problèmes que j’ai découverts et a déclaré que des correctifs étaient en préparation. C’est bon à savoir, mais mon temps avec le téléphone a définitivement établi ce que je suis prêt à faire des compromis (et ce que je ne suis pas) lorsque j’achète un téléphone à moins de 300 $.

Comme Grand écran avec un joli mode HDR

Version propre d’Android 12

Stylet magnétique N’aime pas Les bogues logiciels ont souvent un impact sur la convivialité

Bloatware T-Mobile

Qualité vidéo floue

Quand tout fonctionne, le téléphone est l’un des meilleurs téléphones à moins de 300 $ que j’ai testé, notamment en raison de son grand écran coloré, de sa longue durée de vie de la batterie et des applications de productivité groupées qui fonctionnent avec son stylet. Mais ensuite, je rencontrais un problème logiciel, rendant le téléphone difficile – voire parfois impossible – à continuer à utiliser.

Le Stylus 5G est difficile à recommander dans sa forme actuelle. Son exclusivité à T-Mobile à 258 $ (ou les 270 $ légèrement plus élevés lorsque vous l’obtenez chez Metro by T-Mobile) limite considérablement sa disponibilité. TCL indique que le téléphone sera éventuellement disponible déverrouillé, mais il doit d’abord résoudre ses problèmes de performances.

Mike Sorrentino/Crumpe



Performances du stylet TCL 5G

Le TCL Stylus 5G est partout en matière de performances, avec des problèmes logiciels qui bloquent chaque point lumineux. La puce MediaTek Dimensity 700 5G qui alimente l’appareil n’est pas très puissante, mais elle a géré la plupart de mes tâches consommatrices d’énergie. Écouter de la musique tout en naviguant sur le Web, jouer à des jeux tels que Mario Kart Tour et passer des appels vidéo tout en parcourant simultanément des applications multimédias comme Instagram n’étaient pas un problème au départ. Mais lorsque vous effectuez ces tâches de manière prolongée, par exemple lors de vos déplacements, le téléphone se réinitialise de manière inattendue plusieurs fois par semaine. Au moment de la publication, ce problème n’était toujours pas résolu même après l’installation d’une mise à jour logicielle de novembre.

Heureusement, cette mise à jour logicielle a résolu les problèmes de connectivité Bluetooth que j’ai également rencontrés pendant mon temps avec le TCL Stylus 5G. Mes écouteurs sans fil se sont déconnectés et reconnectés à plusieurs reprises avant cette mise à jour, ce qui se produit le plus souvent avec Apple Music sur Android ainsi qu’avec d’autres applications tierces. Cependant, cela ne s’est pas produit lors de la diffusion de musique sur Spotify ou YouTube Music. Bien qu’il existe une prise casque filaire qui pourrait atténuer ce problème, il est étrange d’avoir le même problème avec plusieurs écouteurs Bluetooth.

TCL a déclaré qu’il continuait à travailler sur des correctifs logiciels pour ces problèmes, que j’ai rencontrés sur deux unités d’examen avant le correctif logiciel de novembre. L’erreur Bluetooth en cours de résolution rend le téléphone plus utilisable, mais le problème le plus troublant était lorsque le stockage du téléphone était corrompu et nécessitait une réinitialisation complète des paramètres d’usine pour continuer à fonctionner. Heureusement, cela ne s’est pas produit avec ma deuxième unité d’examen.

La connectivité 5G du téléphone était bonne. Le modèle que j’ai utilisé était verrouillé sur T-Mobile et compatible avec le réseau “5G Ultra Capacity” du transporteur – qui est un nom fantaisiste pour ses ondes millimétriques et Spectre en bande C. Le streaming vidéo et le chargement des sites Web étaient tous deux rapides sur le TCL Stylus 5G, quel que soit le type de réseau auquel le téléphone était connecté. Bien que je ne sois pas ravi que le Stylus 5G soit actuellement verrouillé sur T-Mobile, il est significatif que même les téléphones bas de gamme comme celui-ci bénéficient de vitesses plus rapides à mesure que le réseau 5G de l’opérateur continue de s’améliorer.

Mike Sorrentino/Crumpe



Caméras TCL Stylus 5G

Le TCL Stylus 5G prend des photos décentes pour un téléphone dans cette gamme de prix. Il y a quatre appareils photo : un appareil photo principal de 50 mégapixels, un ultra large de 5 mégapixels, un appareil photo macro de 2 mégapixels et un appareil photo à capteur de profondeur de 2 mégapixels.

À l’extérieur lors d’une excursion d’une journée dans les Hamptons, j’ai pris des photos de bateaux et de plages qui se sont toutes bien déroulées. Bien que les caméras ne capturent pas une tonne de détails.

Mike Sorrentino/Crumpe



Mike Sorrentino/Crumpe



Lors d’un match nocturne des Mets, j’ai pu zoomer numériquement sur les joueurs même si vous pouvez à peine distinguer les détails sur les uniformes des joueurs.

Mike Sorrentino/Crumpe



Les paramètres plus sombres étaient plus un défi, mais on pouvait s’y attendre pour un téléphone dans cette gamme de prix. J’ai pris des photos d’un tronçon sombre de l’autoroute et du chat de mon ami, Kai. Les deux photos souffraient de détails flous et de flou de mouvement.

Mike Sorrentino/Crumpe



Mike Sorrentino/Crumpe



La caméra selfie de 13 mégapixels offre des performances mitigées. Si l’éclairage était bon et que la caméra faisait la mise au point, j’avais l’air bien. Mais la plupart du temps, les selfies et les chats vidéo semblaient boueux et flous.

Mike Sorrentino/Crumpe



Mike Sorrentino/Crumpe



Les séquences vidéo que j’ai enregistrées avec la caméra arrière étaient carrément mauvaises. Je pense que ce ne serait bon que pour envoyer une vidéo rapide à un ami.

Ces résultats sont cohérents avec la plupart des téléphones à moins de 300 dollars, comme le OnePlus N20 5G, qui dispose également d’un mode nuit. Le Stylus 5G manque de mode nuit mais intègre un mode Portrait, ce qui est également assez rare dans cette gamme de prix. A l’usage c’était incohérent. Pendant le match des Mets par exemple, la caméra s’est concentrée sur moi mais a également débrouillé quelques personnes au hasard assises derrière moi.

Mike Sorrentino/Crumpe



Écran TCL Stylus 5G, autonomie de la batterie, logiciel

L’écran 1080p de 6,8 pouces est la meilleure partie, même s’il semble fade au début. La plupart du temps, l’écran fonctionne en mode SDR, ce qui peut permettre d’économiser la batterie. Cependant, le paramètre NXTVision de TCL bascule automatiquement l’écran en mode HDR lors de la lecture de vidéos et de jeux, ce qui permet au téléphone d’afficher une bosse notable dans la saturation des couleurs. Je l’ai particulièrement apprécié lors de la lecture de Mario Kart Tour, où l’augmentation de la couleur aide les pistes de course à apparaître. C’est une idée intelligente que j’aimerais voir dans plus de téléphones dans cette gamme de prix, et à certains égards, c’est comparable à la façon dont des téléphones plus chers comme l’iPhone 14 Pro qui peuvent ajuster dynamiquement leur taux de rafraîchissement.

La batterie de 4 000 mAh du téléphone est grande mais petite par rapport à d’autres téléphones bon marché qui ont souvent une batterie de 5 000 mAh comme le Samsung Galaxy A13 5G à 250 $. Je n’ai jamais eu de problème pour passer une journée d’utilisation avec le Stylus 5G. La plupart des journées se termineraient avec environ 30 % de batterie, et le téléphone est livré avec un chargeur rapide de 18 W. Cette vitesse de charge n’est pas ridiculement rapide par rapport aux autres téléphones de cette gamme de prix, mais j’ai trouvé le téléphone capable de charger de 8 % à 50 % en environ 34 minutes ainsi qu’à 89 % en environ 90 minutes.

Malgré mes scrupules face aux divers bogues logiciels que j’ai rencontrés, le Stylus 5G est livré avec Android 12 et plusieurs fonctionnalités spécifiques à TCL comme NXTVision et des raccourcis vers vos écouteurs de musique ou d’application de podcast les plus récents sont connectés. Après avoir ajouté ma carte SIM T-Mobile, le téléphone a ajouté une grande quantité de personnalisations de l’opérateur, qui comprenaient un flux T-Mobile dédié (aux côtés du flux d’actualités de Google) ainsi que plusieurs applications T-Mobile.

Le TCL Stylus 5G ne recevra qu’une seule mise à jour logicielle Android supplémentaire et deux ans de mises à jour de sécurité. C’est un peu court pour cette gamme de prix, car Samsung promet jusqu’à quatre ans de mises à jour de sécurité pour ses téléphones moins chers de la série A. Mais c’est aussi à égalité avec la série Moto G de Motorola, qui ne reçoit qu’une seule mise à jour logicielle mais trois ans de mises à jour de sécurité. Si quelqu’un achète un Stylus 5G, il devra se procurer un nouveau téléphone après deux ans afin d’éviter d’avoir des données personnelles sur un appareil qui pourrait présenter une faille de sécurité.

Cependant, pour la sécurité quotidienne du téléphone, le Stylus 5G comprend un capteur d’empreintes digitales dans le cadre du bouton d’alimentation. Il y a aussi NFC inclus pour les paiements mobiles, ce qui est particulièrement rare à voir dans cette gamme de prix inférieure.

Mike Sorrentino/Crumpe



TCL Stylus 5G : Faut-il acheter ?

Avec la manière compétitive dont TCL facture ses téléphones, il serait fantastique de voir l’entreprise perturber l’espace mobile comme l’ont fait ses téléviseurs à valeur ajoutée. Mais lorsque vous rencontrez des problèmes avec le système d’exploitation intégré d’un téléviseur pour les applications de streaming, vous pouvez toujours brancher un Roku, Chromecast, Apple TV ou une console de jeu à utiliser à la place. L’expérience logicielle d’un téléphone est un élément essentiel.

Tant que le TCL Stylus 5G n’aura pas effectué ses réinitialisations fréquentes, je ne peux pas recommander le téléphone dans son état actuel. Je suis encouragé par la façon dont les problèmes de connectivité Bluetooth que j’ai rencontrés ont été corrigés.

Quelqu’un qui cherche dans cette gamme de prix devrait consulter le OnePlus N20 à 300 $, qui a des spécifications comparables. Bien que nous ne l’ayons pas encore testé, le Samsung Galaxy A13 5G à 250 $ vaut également la peine d’être considéré, mais à la fin de l’année, il est probable que Samsung lancera une version plus récente.

Si vous avez un Stylus 5G et que vous rencontrez les mêmes problèmes que moi, assurez-vous que votre téléphone est mis à jour avec la dernière version du logiciel (4.0.6E95 au moment de la rédaction de cet article). Si cela n’améliore pas les choses, cela vaut la peine d’essayer de remplacer le téléphone en utilisant la garantie d’un an de TCL.