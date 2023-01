TCL RC630K Roku TV Review: QLED bon marché

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Écran QLED 4K lumineux et impressionnant

Logiciel Roku fluide

Excellente prise en charge HDR

Valeur fantastique Les inconvénients Les applications ITV et Channel 4 manquent de télévision en direct

Pas de commandes vocales dans la télécommande Notre avis Le TCL RC630K est un téléviseur économique brillant, avec une qualité QLED renforcée par l’interface facile à utiliser de Roku.

Prix ​​lors de l’examen

Non disponible aux États-Unis

TCL s’est associé à Roku pour la série RC630K, qui combine la technologie TV de TCL avec le logiciel et l’interface populaires de Roku.

Plus que cela, ce sont les premiers téléviseurs Roku à être lancés au Royaume-Uni en utilisant la technologie d’affichage QLED, vous offrant la meilleure technologie d’affichage à ce jour pour le kit Roku tout en restant abordable.

Cela en fait un téléviseur avec un rapport qualité-prix impressionnant, combinant cet écran QLED avec une résolution 4K, un design élégant et un logiciel fluide, le tout à un prix abordable.

Concevoir et construire

Disponible en tailles 43, 50, 55 et 65 pouces

Support à deux pieds

Conception mince et élégante

Les téléviseurs RC630K semblent beaucoup plus chers qu’ils ne le sont, avec un design haut de gamme que vous pourriez attendre d’un modèle plus cher.

Les tailles commencent à 43 pouces raisonnables et atteignent jusqu’à 65 pouces – un grand téléviseur, mais loin des plus grandes tailles sur le marché de nos jours. J’ai passé en revue le modèle 55 pouces.

Dominic Preston / Fonderie

Quelle que soit la taille que vous choisissez, l’écran est entouré d’une fine lunette noire, avec un menton en métal brossé légèrement plus épais sur le bas, qui arbore des logos pour TCL et Roku – bien qu’ils soient assez subtils pour être ignorés.

L’ensemble de l’unité est mince et léger pour sa taille, ce qui en fait un excellent téléviseur pour un montage mural, bien qu’il soit livré avec un support divisé de deux pieds. Sur les modèles 55 pouces et 65 pouces, vous avez la possibilité de régler ces pieds dans une position étroite ou plus large, en fonction de la taille et de la forme de votre meuble TV, ce qui est une flexibilité supplémentaire bienvenue.

Il est livré avec une télécommande Roku légère en plastique. Outre les commandes habituelles, vous obtenez des raccourcis dédiés pour Freeview Play, Netflix, Disney+, Apple TV+ et Spotify.

Dominic Preston / Fonderie

Le seul inconvénient est qu’il ne s’agit pas de la télécommande Roku Voice avec microphone, mais pour cela, vous pouvez soit connecter le téléviseur à Apple HomeKit, Amazon Alexa ou Google Assistant, soit simplement utiliser l’application gratuite Roku sur votre smartphone ou votre tablette.

Cela permet la recherche vocale et des commandes vocales simples, tout en vous permettant de faire toutes les choses à distance normales avec votre téléphone – parfait en un clin d’œil lorsque les piles de la télécommande sont mortes ou qu’il a disparu à l’arrière des coussins du canapé.

Spécifications et fonctionnalités

Quatre ports HDMI – y compris eARC

Fonctionne sur RokuTV OS 10

Toutes les applications habituelles

La série RC630K offre une expérience de télévision intelligente complète, surtout compte tenu du prix.

Tout d’abord, en termes de connexions physiques, vous obtenez une suite complète de ports. Les quatre ports HDMI incluent un avec prise en charge eARC pour l’audio, et ils sont accompagnés d’Ethernet, USB-A, sortie audio optique, entrée d’antenne, un emplacement pour carte CI, une entrée analogique et une prise casque.

Dominic Preston / Fonderie

Le seul véritable désagrément avec la sélection du port est que chaque l’entrée se trouve sur le côté droit du téléviseur, donc si une configuration spécifique ou des câbles courts, vous devrez peut-être réorganiser légèrement les choses pour les adapter à l’ensemble. Les ports HDMI n’incluent pas non plus la prise en charge de HDMI 2.1, mais comme le téléviseur est de toute façon limité à 4K et 60 Hz, cela ne devrait vraiment pas être un problème.

Pour plus de facilité, les quatre entrées HDMI peuvent être renommées, avec une gamme de préréglages ou la possibilité de choisir votre propre nom et icône, de sorte que vous n’avez pas à essayer de vous rappeler quelle console est connectée à quel port.

Tous les logiciels et fonctionnalités intelligentes du téléviseur sont gérés par Roku, et si vous avez déjà utilisé l’un de leurs bâtons de streaming, vous trouverez l’expérience familière. Ce n’est pas l’interface la plus élégante au monde, mais elle est rapide, réactive et surtout facile à utiliser.

Dominic Preston / Fonderie

Beaucoup des plus grandes applications de streaming sont préinstallées, et il y en a beaucoup d’autres disponibles à installer, y compris toutes les principales. Le plus gros casse-tête pour les téléspectateurs britanniques sera que les versions des applications ITVX et All4 ne prennent pas en charge la diffusion en direct de la télévision en l’état, uniquement du contenu de rattrapage, donc pour regarder en direct, vous aurez besoin d’un accès à la télévision traditionnelle ou de diffuser. le contenu sur le téléviseur à partir d’un ordinateur portable. Heureusement, l’application BBC iPlayer ne souffre pas de la même restriction.

En général, les paramètres sont également clairement et clairement définis, de sorte qu’il ne faut jamais trop de temps pour trouver l’option souhaitée et apporter les modifications nécessaires. Les paramètres d’image peuvent être définis pour le téléviseur dans son ensemble ou modifiés pour chaque source d’image individuelle, et il existe un ensemble convivial de commandes simples à parcourir avant de se plonger dans des réglages plus complexes.

Qualité d’image et de son

Écran QLED 4K 60Hz

Prise en charge de plusieurs normes HDR

Dolby Audio avec des haut-parleurs Onkyo décents

Le point fort du RC630K est la prise en charge de QLED. Malgré les initiales similaires, il s’agit en fait d’un type de technologie totalement différent de l’OLED. Il signifie quantum dot LED, et est en fait un type d’affichage LCD à LED, plutôt qu’OLED.

Tout ça, c’est tellement de jargon. À quoi ressemble cette chose ?

Dominic Preston / Fonderie

En bref : super. Encore une fois, surtout pour le prix !

Des couleurs profondes et un excellent contraste aident les films HD et 4K à sortir de l’écran, même sans les noirs profonds et d’encre que vous obtiendriez en passant à OLED. Le contenu 4K original est bien sûr le meilleur, mais le matériel HD amélioré impressionne toujours.

Il a également fière allure pour les jeux, en particulier avec le mode de jeu en option qui réduit la latence et fait un meilleur travail que la plupart des rivaux. Le téléviseur est plafonné à 60 Hz, il ne peut donc pas tout à fait maximiser les performances de fréquence d’images plus élevées de la PS5 et de la Xbox Series X, mais pour la plupart, vous devrez payer beaucoup plus pour passer à 120 Hz.

La luminosité HDR est bonne pour le prix, bien que certainement derrière les meilleurs ensembles, mais cela aide certainement qu’il y ait un support pour les quatre principaux formats HDR : HDR10, HDR 10+, HLG et Dolby Vision. De nombreux ensembles plus chers ne peuvent pas offrir cela, vous obligeant à omettre le HDR sur certaines sources d’image, c’est donc une assez grande victoire pour TCL et Roku.

Dominic Preston / Fonderie

En ce qui concerne l’audio, Dolby Audio et Atmos prennent en charge un son solide partout, et les haut-parleurs intégrés d’Onkyo tiennent le coup. Ils sont suffisamment forts et profonds pour remplir une pièce de taille moyenne, bien qu’il y ait un manque inévitable de véritables basses, donc des haut-parleurs séparés ou une barre de son constitueront toujours une avancée sérieuse si vous pouvez vous le permettre.

Prix ​​et disponibilité

Les ensembles RC630K ont un prix agressif, surtout si vous vous en tenez aux trois ensembles plus petits : 43 pouces (319,99 £), 50 pouces (369,99 £), 55 pouces (419,99 £) et 65 pouces (699,99 £). Les quatre modèles sont disponibles chez Currys au Royaume-Uni.

Le modèle 55 pouces que j’ai examiné ressemble définitivement au point idéal : 420 £ pour un écran QLED de cette taille est un vol absolu, amélioré uniquement par le logiciel Roku simple et un excellent support HDR.

Dominic Preston / Fonderie

Si vous pouvez vous permettre de dépenser plus, vous pouvez trouver une meilleure qualité d’image sur certains des autres téléviseurs que nous avons examinés, qu’il s’agisse de panneaux OLED, de résolutions 8K ou de taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais la plupart d’entre nous ne bénéficieront pas suffisamment de ces mises à niveau. pour justifier les fortes augmentations de prix.

TCL et Roku fabriquent également des modèles moins chers avec des écrans LCD ordinaires, mais le grand saut dans la qualité de l’image et la petite augmentation du prix font de ces versions QLED un meilleur achat et les meilleurs téléviseurs à petit budget actuellement.

Verdict

Le TCL RC630K est un gagnant absolu. Il est rare d’obtenir des spécifications aussi solides à un prix aussi bas, en particulier dans les tailles d’écran de 50 pouces et plus, et de l’associer à un logiciel puissant est vraiment spécial.

Les obsédés de la qualité de l’image et les joueurs qui recherchent 120 images par seconde peuvent justifier de dépenser plus ailleurs, mais si ce n’est pas vous, cela vous donnera vraiment tout ce dont vous avez besoin d’un téléviseur moderne, et à bien moins que ce que vous pourriez penser que vous auriez à dépenser pour l’obtenir.

Spécifications