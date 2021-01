C’est un grand jour pour TCL, qui annonce d’abord ses nouveaux téléphones, suivis de deux nouvelles tablettes – TCL Tab 10S et TCL Nxtpaper. Alors que le premier est une ardoise assez simple, le second est vraiment intriguant – il est livré avec une nouvelle technologie d’affichage qui protège les yeux, économise la batterie et offre toujours des couleurs.

TCL Nxtpaper

Le Nxtpaper bascule l’écran LCD typique pour une feuille composite NCVM. L’abréviation signifie métallisation sous vide non conductrice, et la technologie utilise des matériaux spéciaux qui ne conduisent pas l’électricité. TCL a révélé qu’il fonctionne essentiellement comme un écran e-ink, mais qu’il prend en charge la couleur et une résolution de 1440 x 1080 pixels beaucoup plus élevée.

Un tel panneau n’a pas besoin de rétro-éclairage, ce qui signifie qu’il n’y a pas de lumière bleue qui fatigue généralement les yeux lors d’une utilisation prolongée. L’objectif de TCL était de créer un appareil pouvant être utilisé toute la journée, surtout à cette époque où de nombreux enfants étudient à la maison.

En raison des spécificités du panneau NCVM, il est extrêmement fin, nécessite littéralement très peu d’énergie de la batterie et porte l’épaisseur totale de la tablette à 7,4 mm, pesant seulement 316 grammes. L’écran de 10 pouces a des certifications du laboratoire allemand du Rhin et 26 brevets uniques pour une protection optimale des yeux.

Le chipset à l’intérieur est un Mediatek MT8768 avec un processeur octa-core à 2,0 GHz et un GPU PowerVR GE8320. La RAM est de 4 Go, tandis que le stockage est de 64 Go et peut être étendu via l’emplacement microSD. La batterie est de 5000 mAh et prend en charge une charge de 18 W, mais en raison des capacités de faible consommation de l’écran, elle peut durer 400 heures en veille. Et le système d’exploitation est entièrement Android 10, donc pas de soucis de compatibilité ou quoi que ce soit de ce genre.

TCL Nxtpaper coûtera 349 € lors de son lancement en avril 2021 et proposera même un support cellulaire – jusqu’à 4G. La couleur est une seule – vert outremer.

Onglet TCL 10S

La Tab 10S est une tablette assez simple – un chipset Mediatek MT8769, 3 Go ou 4 Go de RAM et jusqu’à 64 Go de stockage, avec un emplacement microSD pour plus. Il a un grand panneau Full HD + de 10,1 pouces avec une résolution de 2000 x 1920 pixels, un appareil photo 8MP à l’arrière et un autre 5MP à l’avant pour les appels vidéo.

L’argument de vente de cette tablette est sa batterie massive de 8000 mAh et ses deux haut-parleurs, ce qui en fait une excellente option pour s’amuser à la maison pour tout le monde. L’interface utilisateur, basée sur Android 10, fournit des profils pour tous les membres de la famille. Il est également livré avec un stylet dans la boîte de vente au détail et prend en charge un accessoire de clavier de couverture qui peut être acheté séparément.

Disponible en mars 2021, la TCL Tab 10S coûtera 199 € pour la version Wi-Fi uniquement, tandis que la variante 4G sera à 249 €.

TCL Moveaudio S600 et TCL Movetrack PetTracker

Le lancement en ligne a également vu TCL présenter les écouteurs Moveaudio S600 TWS. Ils sont extrêmement légers, sont livrés avec une grosse batterie de 500 mAh dans le boîtier (chaque bourgeon contenant une charge supplémentaire de 55 mAh) et ont un haut-parleur dynamique de 10 mm. Chaque bourgeon a trois microphones ANC et les tiges sont également équipées d’un capteur tactile.

Le S600 peut se connecter comme la plupart des écouteurs Bluetooth, mais vous avez la possibilité de personnaliser leur son via l’application TCL Connect. Ils sont compatibles avec Android et iOS et se vendront 149 € en quatre couleurs – Gris graphite, marbre pur, chrome argenté, bleu turquoise.

Le TCL Movetrack Pettracker est exactement ce que son nom suggère: un tracker intelligent que vous attachez au collier de votre animal domestique. Son travail consiste à détecter les mouvements et à télécharger l’emplacement toutes les 60 secondes. Il prend en charge les zones de sécurité, vous envoyant automatiquement l’emplacement de votre animal s’il quitte votre maison.

Il existe également une fonctionnalité appelée Leash virtuelle – le PetTracker se connecte via Bluetooth au téléphone (soit environ 5 à 10 mètres), et une fois que l’animal est trop loin de son propriétaire, le traqueur commence à envoyer des notifications push. L’appareil et son application peuvent stocker l’historique de 24 heures des chemins et des emplacements, qui peuvent être recherchés par heure et date. Le temps de stockage est de six mois. Le prix de ce gadget est de 99 €.

Enfin, TCL a également présenté un écran portable qui ressemble à des lunettes, mais qui se trouve en fait plus haut sur votre nez et vous permet de vivre une expérience cinématographique en déplacement. Les deux écrans OLED 1080p placés si près de vos yeux ont le même angle de vue qu’un écran de 140 pouces. Il se connecte via un câble USB-C à tout appareil capable de produire une image via USB-C. Plus de détails seront divulgués dans «quelques semaines», selon les responsables de l’entreprise.