TCL lance Nxtpaper 12 Pro et Book X12 Go 2-en-1

De nouveaux 2-en-1 Windows et Android annoncés au CES 2023

TCL est peut-être une marque qui ne vous est pas familière, ou vous pouvez l’associer principalement aux téléviseurs. Mais la société fabrique de nombreux autres produits, notamment des barres de son, des réfrigérateurs, des machines à laver et des robots aspirateurs.

Un ajout récent à la gamme était le Nxtpaper 10s, une tablette Android avec un écran mat qui est conçu pour se sentir comme du papier et offrir une expérience de lecture qui ressemble à un Kindle d’Amazon, mais en couleur.

Maintenant, au CES 2023, la firme a lancé un modèle plus grand, le Nxtpaper 12 Pro. Il dit qu’il a amélioré la technologie d’affichage, réduisant la sortie de lumière bleue de 61 % mais, plus important encore, corrigeant certaines des critiques concernant la faible luminosité et les couleurs sourdes des 10s.

L’écran du 12 Pro est 100% plus lumineux qu’auparavant et offre également un meilleur contraste.

Le 12 Pro, comme son prédécesseur, est une tablette Android, mais avec un écran 2K plus grand de 12,2 pouces, quatre haut-parleurs, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Il pèse 599 g, mesure 6,9 ​​mm d’épaisseur et possède deux micros et – exceptionnellement – ​​deux webcams 8Mp pour une meilleure qualité audio et vidéo lors des appels.

TCL

Ancrez-le sur le clavier et il se transforme en une sorte d’ordinateur portable, avec la propre interface utilisateur de TCL qui prend en charge l’écran partagé, les fenêtres flottantes et ce qu’il appelle un mode PC, ainsi que la possibilité de « projeter » sans fil sur un écran plus grand, comme un téléviseur.

La tablette prend en charge un E-Pen afin que vous puissiez prendre des notes sur l’écran ou dessiner. Le stylet détecte jusqu’à 8192 niveaux de pression.

Il y a une batterie de 8000 mAh que TCL offre jusqu’à 13 heures d’utilisation entre les charges, et peut également recharger votre téléphone, vos écouteurs et d’autres appareils.

Le Nxtpaper 12 Pro est disponible à l’achat immédiatement aux États-Unis à partir de 499 $. Plus tard en 2023, une version 5G arrivera, ne coûtant que 50 $ de plus.

Si Android n’est pas vraiment ce que vous recherchez, alors TCL a mis exactement le même écran dans une tablette Windows 11, appelée Book X12 Go.

TCL

C’est aussi un 2-en-1, avec un clavier détachable qui comprend également une souris à pavé tactile. La tablette pèse à elle seule le même poids que la 12 Pro : 599g.

Il s’agit d’un appareil ARM et utilise le processeur Snapdragon 7c de Qualcomm pour une autonomie allant jusqu’à 14 heures. Cette puce a été lancée en 2019 et n’est pas connue pour ses excellentes performances.

TCL

L’E-Pen est un accessoire en option pour le X12 Go.

TCL n’a pas dit combien coûtera le Book X12 Go, seulement qu’il sera mis en vente “plus tard cette année”. Nous imaginons que ce sera à peu près le même que le Nxtpaper 12 Pro.

TCL a également présenté un téléphone Android avec un écran Nxtpaper, mais n’a pas encore décidé s’il le transformerait d’un concept en quelque chose que vous pouvez réellement acheter.

Enfin, il a annoncé que les lunettes intelligentes – les Nxtwear S qu’il a dévoilées à l’IFA – seront mises en vente aux États-Unis au premier trimestre 2023 et coûteront 399 $.

