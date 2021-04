TCL a lancé sa gamme TCL 20 à la fin de l’année dernière et la société étend maintenant la série avec trois nouveaux ajouts – les 20L, 20L + et 20 Pro 5G. La société affirme que les écrans sont ce qui les définit, car après tout, TCL a beaucoup d’expérience dans la fabrication de toutes sortes d’écrans.

Commençons par le plus intéressant du groupe, le TCL 20 Pro 5G. Il dispose d’un écran incurvé élégant avec un panneau 6.67 FHD + AMOLED. Grâce à une puce supplémentaire, l’écran peut effectuer une conversion SDR en HDR en temps réel de vidéos. L’écran est également affiné et peut atteindre un dE2000 moyen inférieur à 1,0, c’est-à-dire une excellente précision des couleurs. Le cœur du téléphone est le Snapdragon 750G de Qualcomm.

La caméra principale à l’arrière dispose d’un capteur 48MP et d’un OIS et le 20 Pro 5G propose également un vivaneau ultra-large de 16MP avec un champ de vision de 123 degrés. Vous obtenez également un appareil photo macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP pour les portraits et, fait intéressant, il n’y a pas de bosse de l’appareil photo.

Le TCL 20L est construit autour d’un écran LCD FHD + IPS de 6,67 pouces sans aucune découpe, ce qui est plutôt rafraîchissant en 2021. Il embarque un appareil photo principal de 48 MP en combinaison avec trois autres.

Une batterie de 5000 mAh fournit le jus supportant une charge rapide. L’empreinte digitale est montée sur le côté et sert également de clé d’alimentation.

Il y a aussi le TCL 20S, mais celui-ci n’est qu’un 20L avec un chipset différent pour le marché nord-américain.

Le suivant sur la liste est le TCL 20L + et comme son nom l’indique, il est livré avec des spécifications plus robustes. Par exemple, il dispose d’un appareil photo principal de 64 MP et de 6 Go de RAM et 256 Go de stockage interne qui peuvent être étendus avec une carte microSD de 1 To.

Les trois combinés sont disponibles à partir de maintenant – le 20 Pro 5G demande 549 €, le 20L + coûte 269 € et le 20L se vend à 229 €.